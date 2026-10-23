Την πρώτη τους εμφάνιση μπροστά στον κόσμο τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΚΑΣΚ θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο ο Άγιος Νικόλαος Europlan και ο ΑΟΚ Ιεράπετρα. Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, οι δύο ομάδες του Λασιθίου υποδέχονται τον Εργοτέλη και τον ΑΟΚ Χανιά αντίστοιχα, με στόχο να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να διεκδικήσουν το πρώτο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στις 19:00 στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, ο Άγιος Νικόλαος Europlan φιλοξενεί τον Εργοτέλη, σε μια αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η ομάδα του Ηρακλείου συγκαταλέγεται στις υπολογίσιμες δυνάμεις της κατηγορίας και έχοντας κάνει το ρεπό της στην πρεμιέρα, μπαίνει τώρα στη δράση με στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της.

Από την πλευρά τους οι «κυανόλευκοι» του Χρήστου Μαυρόπουλου έδειξαν θετικά στοιχεία στην πρώτη αγωνιστική στα Χανιά απέναντι στον ΑΟΚ, όπου διεκδίκησαν με αξιώσεις τη νίκη. Με την επιστροφή στην έδρα τους, θέλουν να παρουσιάσουν ανάλογη εικόνα, να αξιοποιήσουν τη δυναμική που αποκτούν με τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους και να επιβεβαιώσουν την καλή δουλειά που γίνεται στην ομάδα, φτάνοντας στην πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Νωρίτερα στις 17:00 στο κλειστό γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης» ο ΑΟΚ Ιεράπετρα υποδέχεται τον ΑΟΚ Χανιά, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της έδρας. Η ομάδα του Γιάννη Γαϊτανάκη θέλει να παρουσιάσει το αγωνιστικό πρόσωπο που επιδιώκει ο προπονητής της, με ενέργεια και συγκέντρωση, ώστε να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη νίκη.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (Σάββατο):

17:00 Ιεράπετρας, ΑΟΚ Ιεράπετρα – ΑΟΚ Χανιά

17:00 Λίντο, Ηράκλειο– ΟΑ Χανίων

19:00 Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος– Εργοτέλης

20.00 Χανίων, Κύδων-Ακαδημία BC

Ρεπό: Κρήτες