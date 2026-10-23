Η οδική ασφάλεια, αλλά και οι κανόνες κυκλοφορίας και συμπεριφοράς είναι από τα πρώτα πράγματα που οφείλει να γνωρίζει ένα παιδί. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έφτασαν πληροφορίες στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι υπάρχουν παιδιά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου που έχουν βρει σύστημα να σπρώχνουν το ένα το άλλο πάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα! Όσο ακραίο και αν ακούγεται δυστυχώς είναι πραγματικότητα.

Χθες το μεσημέρι μια νεαρή μητέρα επιστρέφοντας προς το σπίτι της κοντά στην περιοχή του Ξηρόκαμπου βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Όπως αναφέρει, υπήρχαν κάποια παιδιά, τα οποία έσπρωχναν το ένα το άλλο πάνω στα αυτοκίνητα.

Μάλιστα περιέγραψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, καθώς συζητώντας το περιστατικό με οικεία της πρόσωπα διαπίστωσε πως έχει συμβεί και σε άλλα άτομα του Αγίου Νικολάου, ενώ οδηγούσαν ξαφνικά να χρειαστεί να κάνουν ελιγμούς για να μην πέσουν πάνω σε κάποιο παιδί.

Είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο «παιχνίδι» και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τόσο οι οδηγοί όσο και οι γονείς οφείλουν να είναι προσεκτικοί τόσο κατά την οδήγηση όσο και κατά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Είναι ανεπίτρεπτο να κινδυνέψουν παιδιά αλλά και ανυποψίαστοι οδηγοί από παιδική τρέλα και απερισκεψία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ