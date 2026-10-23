Συνεχείς είναι οι απόπειρες εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών. Άλλη μια απόπειρα έγινε χθες με παρά λίγο θύμα κάτοικο ν. Λασιθίου. Όπως περιέγραψε, έλαβε sms στο κινητό του τηλέφωνο με υποτιθέμενο αποστολέα το gov.

Στο μήνυμα που έλαβε αναγράφονταν ότι ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Υποτίθεται λοιπόν, ότι το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν τα 50 χλμ., ενώ εκείνος άγγιξε τα 63, γεγονός που θα επέφερε και σχετικό πρόστιμο. Για να γίνει πιο πειστικό, οι επιτήδειοι ανέγραφαν την ώρα και την ημέρα κατά την οποία έγινε η παράβαση. Το μήνυμα ήταν άκρως πειστικό και θα μπορούσε εύκολα κάποιος να την πατήσει. Αρχικά το παρ’ ολίγον θύμα σκέφτηκε πως ενδεχομένως να ήταν απάτη, όμως η ημέρα και η ώρα που αναγραφόταν στο sms ταίριαζαν με την ώρα που σχολάει από την δουλειά και συνηθίζει να επιστρέφει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του.

Σκεπτόμενος λοιπόν ότι πιθανότατα ευσταθεί το sms που έλαβε, πάτησε στον σύνδεσμο, αλλά ευτυχώς όσα διάβασε τον έβαλαν ξανά σε σκέψεις.

Όπως μας είπε, το αρχικό ποσό που υποτίθεται πως έπρεπε να πληρώσει ήταν 310 ευρώ, όμως αναγραφόταν πως χθες -που έλαβε και το sms- ήταν η τελευταία ημέρα για να επωφεληθεί από την έκπτωση 50%. Εάν λοιπόν έκανε άμεσα την υποτιθέμενη εξόφληση αντί για 310 ευρώ θα πλήρωνε 155. Αυτό ήταν κάτι που τον προβλημάτισε.

Η αρχική του υποψία ότι ίσως πρόκειται για απάτη υπερίσχυσε στο μυαλό του κι έτσι αποφάσισε να κλείσει άμεσα τον σύνδεσμο. Αναζήτησε στο διαδίκτυο για απάτες μέσω sms με δήθεν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, βρήκε κοινά στοιχεία με την δική του περίπτωση και επιβεβαίωσε ότι παραλίγο να πέσει και εκείνος θύμα απάτης.

Στη συνέχεια προσπάθησε να ξαναπατήσει τον σύνδεσμο για να δει εάν ανοίγει κανονικά και διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν πια. Τότε σιγουρεύτηκε ότι ήταν απόπειρα εξαπάτησης και διέγραψε άμεσα το sms.

Μας σχολίασε ότι ήταν τυχερός που δεν «τσίμπησε» και να προχωρήσει να καταχωρήσει τα τραπεζικά του στοιχεία.

Η προστασία μας στο Διαδίκτυο

Καθώς βρισκόμαστε στα μέσα του Οκτώβρη – μήνας Κυβερνοασφάλειας – να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ότι η ασφάλειά μας στο διαδίκτυο ξεκινά από τις καθημερινές μας συνήθειες:

Είναι σημαντικό οι χρήστες να χρησιμοποιούν μεγάλους και μοναδικούς κωδικούς για κάθε λογαριασμό.

Θα πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά προτού πατήσουμε κάποιον σύνδεσμο.

Θα πρέπει να κρατάμε αντίγραφα ασφαλείας.

Σε περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα απάτης πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και το τραπεζικό του ίδρυμα.

Σημαντικό είναι επίσης οι πολίτες που λάβουν κάποιο μήνυμα ή πέσουν θύμα απάτης να ενημερώνουν και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να διαδίδουν την πληροφορία και να ενημερώνουν άλλους ανυποψίαστους πολίτες για τις απάτες που κυκλοφορούν.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ