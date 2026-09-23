Η Γαλλίδα ζωγράφος Chantal Jolivet και ο σύζυγός της Philippe βρίσκονται ξανά στον Άγιο Νικόλαο. Φέτος είναι η 20η συνεχή χρονιά, πάντα στο ξενοδοχείο San Nicolas Bay. Καλοί φίλοι πια, κάθε χρόνο θα συναντηθούμε και θα περπατήσουμε μαζί σε όμορφα σημεία του Μεραμπέλλου.

Έχουμε περπατήσει μαζί στο φαράγγι της Κριτσάς, στο οροπέδιο Καθαρό, στην Οξά, στο δάσος του Κρούστα, στο Χαυγά, στις Πινές, στους Ραΐνιδες, στο Καρύδι και στις Μονές Καρδαμούτζας και Αρετίου. Συναντηθήκαμε ξανά χθες και, λόγω του βροχερού καιρού, άλλαξα την προγραμματισμένη περιήγηση. Αντί του φαραγγιού της Κατσικαντάρας (μεταξύ Καλού Χωρίου και Πρίνας), επισκεφθήκαμε τις τρεις παραλίες του Καλού Χωριού (Καραβοστάσι, Άγιος Παντελεήμονας, Βούλισμα).

Πλησιάζοντας στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, η Chantal, όπως συνηθίζει στις περιηγήσεις της, έβγαλε τα σύνεργα της ζωγραφικής της: ένα τετράδιο, ένα μολύβι και τα χρώματά της. Κάθισε απέναντι από το τοπίο και άρχισε να ζωγραφίζει. Αρχικά αποτύπωσε τις βασικές γραμμές και αργότερα ολοκλήρωσε και τελειοποίησε το έργο της. Με τον δικό της τρόπο, μέσα από τα σχέδια και τα χρώματά της, προβάλλει τις ομορφιές του τόπου μας και γίνεται μία από τις καλύτερες πρεσβευτές του.

ΛΕΩΝ.Κ.