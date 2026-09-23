Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κρητικά Μαγειρέματα», το parking της Μαρίνας Αγίου Νικολάου θα είναι δωρεάν από τις 17:00 και μετά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.