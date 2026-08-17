Στα 444,3 εκατ. ευρώ φτάνει το κόστος των επιπλέον από την αρχική σύμβαση παραχώρησης αποζημιώσεων για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου και το συνολικό κόστος κατασκευής αυξάνεται σε σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Καραγιάννη στο ypodomes.com Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έγινε τροποποίηση της πράξης «Αποζημιώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση του έργου “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών του Συνδέσεων (Ν.4612/2019)» με Κωδικό ΟΠΣ 5227109 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».

Όπως αναφέρεται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης, οι αποζημιώσεις για το Έργο είναι οι ακόλουθες:

1. Αποζημίωση της εταιρείας συνέπεια της παράτασης της συνολικής προθεσμίας Περιόδου Μελετών – Κατασκευών Τ1 και των τμηματικών Προθεσμιών του Έργου.

2. Αποζημίωση της εταιρείας για την απώλεια εσόδων της για το χρονικό διάστημα των 24 μηνών που παρατάθηκε η ημερομηνία έναρξης

της Περιόδου Λειτουργίας, αφαιρουμένου του αναλογούντος ποσού ΤΕΑΑ Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

3. Αποζημίωση Εταιρείας Αεροδρομίου λόγω υστέρησης του αναλογούντος ποσού Τ.Ε.Α.Α Περιόδου Μελετών – Κατασκευών εξαιτίας των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19 για τα έτη 2020 & 2021.

4. Αποζημίωση Εταιρείας Αεροδρομίου, λόγω μεταβολής Νομοθεσίας για κατασκευή σήραγγας 3 χλμ.

Αρχικά η απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ είχε υπολογίσει 363,9 εκατ. ευρώ από τον περασμένο Νοέμβριο και πλέον με την νέα απόφαση υπάρχει αύξηση του ποσού κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ. Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 625 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε πως ουσιαστικά με αυτή την τροποποίηση, επισημοποιήθηκε η αύξηση του κόστους του αεροδρομίου που σας έχει αναφέρει το ypodomes.com ήδη από το περασμένο Φθινόπωρο λόγω των παραπάνω 4 γεγονότων.

Το σημαντικότερο κόστος είναι αυτό της σήραγγας των 3 χιλιομέτρων το οποίο ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ και κρίθηκε απαραίτητο λόγω της εύρεσης αρχαιοτήτων στην περιοχή του Πετριακού Λάκο. Συνολικά το κόστος κατασκευής ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 1,08 δισ. ευρώ.

Πως προχωρά η κατασκευή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το 2027 θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές πτήσεις στο διεθνή αερολιμένα Καστελίου, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για την έναρξη της κανονικής λειτουργίας.

Σήμερα η πρόοδος του έργου ξεπερνά το 75% ενώ στις 7 Αυγούστου υπεγράφη και το σημαντικό έργο για τα συστήματα Αεροναυτιλίας.Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και την κοινοπραξία Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργου Βαγενά.

Η υπογραφή της σύμβασης συνιστά καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, ολοκλήρωση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένων των συναφών έργων και υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 27 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε 105.219.189,40 ευρώ, με ΦΠΑ 24%.

Αν προστεθεί και το κόστος για τα συστήματα τότε το συνολικό κόστος του νέου αεροδρομίου σχεδόν αγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε αεροπορικό hub για ολόκληρη την περιοχή. Μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης-ΔΑΗΚ είναι o Όμιλος GMR – ένας εκ των μετόχων, μαζί με το Δημόσιο (45,9%) και τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%). Στόχος είναι το αεροδρόμιο να έχει υψηλή επιβατική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας τοποθετείται με επιφύλαξη για το 2028. Η εκτίμηση είναι πως αρχικά θα εξυπηρετεί 11,5-12 εκατ. επιβάτες και σε βάθος 30ετίας σχεδόν 18 εκατομμύρια. Επιπλέον έχει ήδη προβλεφθεί μελλοντική επέκταση τόσο του τέρμιναλ όσο και των άλλων χώρων του αεροδρομίου για να καλύψει περαιτέρω αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο θα διαθέτει: