Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί το κοινό την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 στο Βραχάσι, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού και παράδοσης στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Κρηνών.

Η διακεκριμένη σολίστ της λύρας Κέλυ Θωμά με το μουσικό σχήμα της θα παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση με τίτλο «Πιάσε την άκρη της κλωστής».

Το τρίο αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς που γεφυρώνουν την παράδοση με τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό: Κέλυ Θωμά: (Λύρα), Άρης Κορνελάκης (Λύρα, λάφτα, μπουλγκαρί, φωνή), Ελεάννα Παπανικολοπούλου (Κρουστά, φωνή).

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα μυσταγωγικό πρόγραμμα με πρωτότυπες οργανικές συνθέσεις, τραγούδια και μελωδίες που αντλούν έμπνευση από τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Χώρος : Πλατεία Βραχασίου

Ώρα : 20:30 Είσοδος : Ελεύθερη