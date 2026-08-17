Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εξειδίκευση πιστώσεων για δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου Αγίου Νικολάου και για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Edu4ClimAte (Horizon Europe).

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 37.200 ευρώ για διαδικτυακή προώθηση μέσω AdWords και social media και για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν 5.847,42 ευρώ για τη διοργάνωση του 2ου και τελευταίου Autumn School, που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Edu4ClimAte. Η δαπάνη καλύπτει μεταξύ άλλων μετακινήσεις συμμετεχόντων, γεύματα, coffee breaks και το αποχαιρετιστήριο δείπνο της διοργάνωσης.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ύψους 461,20 ευρώ, οι οποίες, μετά τον σχετικό έλεγχο του Τμήματος Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγγραφεί λανθασμένα στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε σε ξεχωριστή υπόθεση η διαγραφή οφειλών ύψους 800 ευρώ που αφορούσαν τροφεία παιδικών σταθμών, καθώς διαπιστώθηκαν λανθασμένες και διπλές χρεώσεις.