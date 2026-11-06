Σε σχέση με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείο Ειδήσεων όπου γίνεται αναφορά στον κυβερνητικό προβληματισμό για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και τις ευθύνες των ΚΥΔ, η ΑΑΔΕ ας αναζητήσει πρώτα τις δικές της ευθύνες πριν κατηγορήσει τα ΚΥΔ για «υπονόμευση» του ΟΣΔΕ. Είναι τουλάχιστον προκλητικό, την ώρα που χιλιάδες παραγωγοί και επαγγελματίες αγωνίζονται καθημερινά να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές προθεσμίες της ΕΑΕ 2026, να διακινούνται ισχυρισμοί περί δήθεν «υπονόμευσης» του ΟΣΔΕ από συγκεκριμένα ΚΥΔ.

Αλήθεια, ποιος υπονομεύει το ΟΣΔΕ;

Οι επαγγελματίες που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ή εκείνοι που θέτουν προθεσμίες χωρίς να έχουν διασφαλίσει εγκαίρως τις αναγκαίες συνθήκες για την ομαλή υποβολή τους;

Είναι εύκολο να αναζητούνται αποδιοπομπαίοι τράγοι. Είναι πολύ δυσκολότερο να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία μιας τόσο κρίσιμης διαδικασίας. Αν η ΑΑΔΕ διαθέτει στοιχεία για σκόπιμη υπονόμευση, οφείλει να τα δημοσιοποιήσει και να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Οι γενικευμένες υπόνοιες, οι διαρροές και η στοχοποίηση ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου δεν συνιστούν σοβαρή διοίκηση.

Ας απαντήσει, όμως, πρώτα η ίδια σε ορισμένα απλά ερωτήματα:

Πότε διασφαλίστηκε ότι όλες οι απαραίτητες λειτουργίες της εφαρμογής ήταν πλήρως διαθέσιμες και λειτουργικές;

Πόσες αλλαγές, διευκρινίσεις και νέες απαιτήσεις προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Πόσος πραγματικός και επαρκής χρόνος δόθηκε στους επαγγελματίες για να ολοκληρώσουν υπεύθυνα τις αιτήσεις;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες που ενδέχεται να υποστούν οι παραγωγοί από τις καθυστερήσεις;

Τα ΚΥΔ δεν νομοθετούν, δεν καθορίζουν τις προθεσμίες και δεν σχεδιάζουν τα πληροφοριακά συστήματα. Καλούνται όμως να διαχειριστούν στην πράξη τις συνέπειες των αποφάσεων εκείνων που τα κάνουν.

Η διοίκηση δεν μπορεί να απαιτεί ταχύτητα χωρίς να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ούτε να μετατρέπει την αδυναμία ολοκλήρωσης μιας σύνθετης διαδικασίας σε τεκμήριο ενοχής. Οι αγρότες δεν χρειάζονται επικοινωνιακά παιχνίδια και αναζήτηση ενόχων. Χρειάζονται αξιόπιστο σύστημα, σαφείς οδηγίες, ρεαλιστικές προθεσμίες και έγκαιρες πληρωμές. Η ευθύνη δεν μεταβιβάζεται με διαρροές στον Τύπο. Και η διοικητική ανεπάρκεια, όπου υπάρχει, δεν συγκαλύπτεται με την ενοχοποίηση εκείνων που καλούνται να κρατήσουν τη διαδικασία όρθια.

Πριν λοιπόν η ΑΑΔΕ αναζητήσει ποιος «υπονομεύει» το ΟΣΔΕ, ας αποδείξει πρώτα ότι η ίδια έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις δικές της υποχρεώσεις.

Ο στόχος όλων μας είναι κοινός, η ορθή υποβολή των ΕΑΕ 2026, η προστασία των παραγωγών και των κοινοτικών πόρων και η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος που θα μπορεί να λειτουργεί με σταθερούς κανόνες και τα επόμενα χρόνια.

Επιτροπή εκπροσώπησης των ΚΥΔ Κρήτης