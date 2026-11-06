Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες ότι από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η υλοποίηση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων για την επαναφορά της παραλιακής οδού Στυλιανού Κουνδούρου στον Άγιο Νικόλαο σε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εγκρίσεις των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι εργασίες ξεκινούν προγραμματισμένα αυτή την περίοδο, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου και σε χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται η εκτέλεση οχλουσών εργασιών, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Κανονισμό του Δήμου. Θα εκτελεστούν τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η όχληση στην καθημερινή λειτουργία της περιοχής.

Στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες θα τοποθετείται η κατάλληλη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση και θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα αποκλεισμού και ασφάλειας. Παράλληλα, θα εφαρμόζονται σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η στάθμευση θα απαγορεύεται προσωρινά μόνο στα τμήματα όπου πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατά σειρά:

Την καθαίρεση των πρόσθετων τσιμεντένιων προεκτάσεων. Τον καθαρισμό και την προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς και τις αναγκαίες μετακινήσεις ή προσαρμογές των φρεατίων ομβρίων. Τη διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στη λωρίδα όπου πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις. Την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και των λοιπών στοιχείων της τελικής κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Η επαναφορά της αμφίδρομης κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο αποτελεί βασική προγραμματική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, έχει ζητηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης.

Με τη λειτουργία της Στυλιανού Κουνδούρου και προς τις δύο κατευθύνσεις δημιουργείται μία επιπλέον δυνατότητα εξόδου από την πόλη, πέραν της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τόσο προς την περιοχή του λιμανιού όσο και προς την κατεύθυνση της Ελούντας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης και ιδιαίτερα του κόμβου του Νοσοκομείου, ενώ παράλληλα αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση του λιμανιού και των δραστηριοτήτων του.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Αγίου Νικολάου. Σε επόμενη φάση προβλέπεται η πλήρης ανακαίνιση της παραλιακής οδού Στυλιανού Κουνδούρου, για την οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, βάσει της εκπονημένης μελέτης που ενσωματώνει την αμφίδρομη κυκλοφορία.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών και των επαγγελματιών για την προσωρινή όχληση που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Βασική επιδίωξη είναι οι παρεμβάσεις να ολοκληρώνονται ανά τμήμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, ώστε η παραλιακή οδός να αποδοθεί το συντομότερο δυνατό στη νέα, αμφίδρομη κυκλοφοριακή της λειτουργία.