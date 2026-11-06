Eπιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη για σπείρα που έφερνε παράνομα αλλοδαπούς στη χώρα – 10 συλλήψεις, πώς δρούσε

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι προέρχονταν από το Νεπάλ, την Υεμένη και την Κίνα. Η είσοδός τους στην Ελλάδα γινόταν πεζή, μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια της Αλβανίας, με τελικό πρώτο σταθμό περιοχές της Θεσπρωτίας.

Κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών, με δράση τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στη Θεσπρωτία και τη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δέκα άτομα, ενώ η έρευνα αποκάλυψε 41 περιπτώσεις μεταφοράς περισσότερων από 500 μεταναστών, με το παράνομο οικονομικό όφελος της φερόμενος εγκληματικής οργάνωσης να εκτιμάται σε τουλάχιστον 750.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι προέρχονταν από το Νεπάλ, την Υεμένη και την Κίνα. Η είσοδός τους στην Ελλάδα γινόταν πεζή, μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια της Αλβανίας, με τελικό πρώτο σταθμό περιοχές της Θεσπρωτίας.

Εκεί, τα μέλη του κυκλώματος τούς εξασφάλιζαν προσωρινή διαμονή σε καταλύματα ή αυτοσχέδιες σκηνές, καθώς και τρόφιμα, νερό και κάρτες SIM, χρεώνοντάς τους υπέρογκα ποσά. Στη συνέχεια οργάνωναν τη μεταφορά τους με υπεραστικά λεωφορεία κυρίως προς την Αθήνα και την Πάτρα ή σε ορισμένες περιπτώσεις προς το εξωτερικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αρκετοί από τους μετανάστες προωθούνταν σε αγροτικές εργασίες στην Πελοπόννησο, όπου απασχολούνταν χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης παρακρατούσαν τα διαβατήριά τους ως εγγύηση για την εξόφληση των χρημάτων που όφειλαν για τη μεταφορά τους, μέσω της εργασίας τους.

Από τους δέκα συλληφθέντες, οι τρεις είναι αλλοδαποί- δύο άνδρες από τη Συρία και μία γυναίκα από την Αλβανία, ενώ οι υπόλοιποι επτά είναι Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και 26χρονος συνεργός, ο οποίος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος. Εννέα συλλήψεις έγιναν στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και η δέκατη στη Θεσσαλονίκη.

Για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την αποφυγή του εντοπισμού τους από τις Αρχές, οι δράστες χρησιμοποιούσαν κλειστό δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις κινήσεις της Αστυνομίας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Κατά τις έρευνες σε τρία σπίτια κι ένα κατάστημα κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, 1.150 ευρώ και τέσσερα διαβατήρια.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 21 αλλοδαποί που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Πέντε από αυτούς εντοπίστηκαν σε σπίτι φερόμενου μέλους του κυκλώματος, όπου διέμεναν και εργάζονταν παράνομα στην επιχείρησή του.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Europol και με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από τη Θεσπρωτία, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής στη Θεσπρωτία.

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