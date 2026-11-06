Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Σητείας, ανακοινώνει στα μέλη του ότι, η εταιρεία Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., παρέχει έκπτωση 5% σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες, με την χρήση της κάρτας mascard στα καταστήματα λιανικής ΜΑΣΟΥΤΗΣ σε όλη την Ελλάδα.

Ενας αριθμός καρτών έχει σταλεί στο Σύλλογό μας, από το Γραφείο του οποίου μπορείτε να τις παραλάβετε και ο σύλλογος μέσω της ΑΣΠΕ θα αποστείλει τον αριθμό της κάρτας που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, στην εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ για ενεργοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε μαζί σας τα πολυτεκνικά βιβλιάρια θεωρημένα.

Το ίδιο ισχύει και για όσα μέλη του συλλόγου έχουν ήδη προμηθευτεί κάρτες από το κατάστημα ΜΑΣΟΥΤΗΣ. Θα προσέλθουν στο γραφείο του συλλόγου για ενεργοποίηση της έκπτωσης.

Το γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη πρωί 10-12 και κάθε Παρασκευή απόγευμα 4-6.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ