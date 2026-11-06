Περού: Βρήκαν χιλιάδες ταραντούλες μέσα σε αποσκευές — Επρόκειτο να πουληθούν λαθραία στη Γερμανία

Περού: Βρήκαν χιλιάδες ταραντούλες μέσα σε αποσκευές — Επρόκειτο να πουληθούν λαθραία στη Γερμανία

06/11/2026
Επίσκεψη του νέου Ινδού Πρέσβη στην Περιφέρεια Κρήτης-Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη

Επίσκεψη του νέου Ινδού Πρέσβη στην Περιφέρεια Κρήτης-Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη

06/11/2026
Ξεκινούν στις 16 Νοεμβρίου οι εργασίες για την επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου

Ξεκινούν στις 16 Νοεμβρίου οι εργασίες για την επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου

06/11/2026

Eπιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη για σπείρα που έφερνε παράνομα αλλοδαπούς στη χώρα – 10 συλλήψεις, πώς δρούσε

Eπιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη για σπείρα που έφερνε παράνομα αλλοδαπούς στη χώρα – 10 συλλήψεις, πώς δρούσε

06/11/2026
Euroleague: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα πριν τον Παναθηναϊκό, νίκες και για Φενέρ και Παρί

Euroleague: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα πριν τον Παναθηναϊκό, νίκες και για Φενέρ και Παρί

06/11/2026
Europa League: Μέγας ΟΦΗ και στο Βουκουρέστι, 2-0 τη Χάποελ Μπερ Σεβά

Europa League: Μέγας ΟΦΗ και στο Βουκουρέστι, 2-0 τη Χάποελ Μπερ Σεβά

06/11/2026
Ο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης: «Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της»

Ο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης: «Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της»

06/11/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Περού: Βρήκαν χιλιάδες ταραντούλες μέσα σε αποσκευές — Επρόκειτο να πουληθούν λαθραία στη Γερμανία

by anatolh kim
06/11/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Οι περουβιανές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας πάνω από τρεις χιλιάδες ταραντούλες, λίγο πριν μεταφερθούν αεροπορικώς στη Γερμανία παράνομα, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αρμόδια υπηρεσία.

Κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, οι ταραντούλες βρέθηκαν σε τρεις αποσκευές τριών επιβατών, δυο υπηκόων Γερμανίας και υπηκόου Πολωνίας, εξήγησε η περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR).

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.

Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing