Περού: Βρήκαν χιλιάδες ταραντούλες μέσα σε αποσκευές — Επρόκειτο να πουληθούν λαθραία στη Γερμανία

Οι περουβιανές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας πάνω από τρεις χιλιάδες ταραντούλες, λίγο πριν μεταφερθούν αεροπορικώς στη Γερμανία παράνομα, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αρμόδια υπηρεσία.

Κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, οι ταραντούλες βρέθηκαν σε τρεις αποσκευές τριών επιβατών, δυο υπηκόων Γερμανίας και υπηκόου Πολωνίας, εξήγησε η περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR).

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι ως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.

Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.

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