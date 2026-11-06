Το Πανεπιστήμιο Κρήτης απονέμει δεκαέξι (16) Βραβεία Αριστείας σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριές του για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των τελετών ορκωμοσίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Νοέμβριο του 2026. Με την πρωτοβουλία αυτή επιβραβεύονται η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, η συνέπεια και η συστηματική προσπάθεια των φοιτητών και φοιτητριών κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους.

Μέσα από τη θέσπιση και την υλοποίηση των Βραβείων Αριστείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιδιώκει να αναδείξει την αξία της ακαδημαϊκής προσπάθειας και της προσήλωσης στη γνώση, ενθαρρύνοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να θέτουν υψηλούς στόχους και να επιδιώκουν τη συνεχή εξέλιξή τους από τα πρώτα κιόλας βήματα της πανεπιστημιακής τους διαδρομής.

Τα βραβεία αποτελούν ευγενική χορηγία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία στηρίζει έμπρακτα την ακαδημαϊκή αριστεία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αξίες που συνδέονται άρρηκτα με την αποστολή και τις αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για τη γενναιόδωρη προσφορά και την ουσιαστική συμβολή της στην επιβράβευση της νέας γενιάς επιστημόνων. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη σημασία της ευρύτερης κοινωνικής υπευθυνότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης