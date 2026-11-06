Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας, μετά την απόκτηση του νέου σύγχρονου συστήματος υπερήχων, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επανέναρξη εκτέλεσης ΔΩΡΕΑΝ απεικονιστικών εξετάσεων υπερήχων σε όποιον πολίτη το έχει ανάγκη και όχι μόνο στους εσωτερικούς ασθενείς του, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εξεταστούν θα μπορούν, με το παραπεμπτικό που θα τους έχει εκδώσει ο γιατρός τους, να προχωρούν στο κλείσιμο συγκεκριμένης μέρας και ώρας για την πραγματοποίηση της εξέτασης από τους ειδικευμένους γιατρούς του νοσοκομείου.

Η αναζήτηση και το κλείσιμο του ραντεβού, θα μπορεί να γίνεται μέσω των ακόλουθων καναλιών:

Την ιστοσελίδα https://www.finddoctors.gr, επιλέγοντας «Νέο ραντεβού για εξετάσεις» και στην συνέχεια στην επιλογή «Κατηγορία εξετάσεων» να επιλέγει «Απεικονιστικές εξετάσεις».

Την εφαρμογή MyHealth αφού πρώτα την κατεβάσει στο κινητό του.

αφού πρώτα την κατεβάσει στο κινητό του. Τηλεφωνικά στον πενταψήφιο αριθμό 1566 .

. Τηλεφωνικά, απευθείας με το νοσοκομείο, στα τηλεφώνα 2842340120 και 2843240224, καθημερνά εκτός Σαββάτου και Κυριακής τις ώρες 10:00 έως 14:00. Στα ίδια τηλέφωνα θα μπορεί να ζητά πληροφορίες για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται και για την προετοιμασία πριν την εξέταση.

Κατά την διαδικασία κλεισίματος του ραντεβού, πραγματοποιείται άντληση του σχετικού ηλεκτρονικού παραπεμπτικού και στην συνέχεια θα γίνεται αντιστοίχηση του με το νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Θα θέλαμε τέλος να καταστήσουμε σαφές προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο αριθμός των διαθέσιμων ραντεβού είναι συγκεκριμένος. Επομένως χρειάζεται υπομονή και κατανόηση από όλους, αντιλαμβανόμενοι τον φόρτο εργασίας και τον μεγάλο όγκο περιστατικών( τακτικών και έκτακτων) που οι εργαζόμενοι γιατροί και το λοιπό προσωπικό καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, δηλώνοντας άλλη μια φορά ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ.

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ