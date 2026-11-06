Ο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης: «Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της»

Ο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης: «Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της»

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Ο Ρούμπιο διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης: «Θα συνεχίσω να εργάζομαι στην κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας της»

by anatolh kim
06/11/2026
in Κόσμος
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), μιλάει δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη (δεν εικονίζεται) κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων, μετά το τέλος της συνάντησής τους, στο υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Την Αθήνα επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με ατζέντα την αμυντική, ενεργειακή και περιφερειακή συνεργασία. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), μιλάει δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη (δεν εικονίζεται) κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων, μετά το τέλος της συνάντησής τους, στο υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Την Αθήνα επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με ατζέντα την αμυντική, ενεργειακή και περιφερειακή συνεργασία. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους New York Times, τη σεναριολογία πως σκοπεύει να εγκαταλείψει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σαρωτική ήττα των ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ήταν πάντα πρόθεσή μου» να συνεχίσει να εργάζεται στην κυβέρνηση Τραμπ ως το τέλος της θητείας της, είπε ο υπουργός στην εφημερίδα.

Ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας, θεωρείται δυνητικός υποψήφιος για τη διαδοχή του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις εκλογές του 2028.

Μερικές ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, εμφανίστηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ· πήρε για λίγο τον λόγο κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Στη συνέντευξή του στη νεοϋορκέζικη εφημερίδα ο Μάρκο Ρούμπιο προτίμησε να μην εκφραστεί για το πολιτικό του μέλλον, πέρα από να πει πως «δεν θα μιλάω πλέον για το 2028».

«Δεν ξέρω από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής», είπε εξάλλου ερωτηθείς σχετικά με την αρθρογραφία περί υποτιθέμενης αποχώρησής του από την κυβέρνηση.

Το Bloomberg ανέφερε χθες ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζυγίζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει.

Το πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε ακόμη ότι συζήτησε το ενδεχόμενο με άλλα στελέχη στον Λευκό Οίκο, όμως αυτά τα τελευταία τον παρότρυναν να παραμείνει στην κυβέρνηση.

Ο Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία, απέρριψε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, που είναι κατ’ αυτόν «εφεύρημα», είναι «εντελώς» φτιαχτό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έχει πει επανειλημμένα, κάτι που επανέλαβε χθες στη NYT, ότι θα υποστήριζε τη δυνητική υποψηφιότητα του «πολύ καλού φίλου» του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, εάν αυτός ο τελευταίος την ανακοίνωνε.

Ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον, ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρείται από παρατηρητές μάλλον ο επικρατέστερος επίδοξος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ στο ρεπουμπλικανικό κόμμα.
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