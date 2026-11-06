Στα μέσα Δεκεμβρίου ξεκινά επίσημα τη λειτουργία της η νεοσύστατη Δημοτική Λέσχη Ανάγνωσης Αγίου Νικολάου με τίτλο «Το Λιμάνι του Βιβλίου» φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και συνάντησης για την τοπική κοινωνία.

Η Λέσχη αποσκοπεί στην προαγωγή της φιλαναγνωσίας, στη διεύρυνση του κριτικού ορίζοντα των συμμετεχόντων και στην ανταλλαγή αναγνωστικών βιωμάτων. Παράλληλα επιδιώκει να συσχετίσει το βιβλίο με την καθημερινή ζωή και τα μεγάλα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου ενδυναμώνοντας τους κοινωνικούς δεσμούς με άξονα τα κοινά πολιτιστικά ενδιαφέροντα.

Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα.

Η πρώτη ανάγνωση και συζήτηση βιβλίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο.

Πρώτος καλεσμένος της Λέσχης θα είναι ο διακεκριμένος συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες το βιβλίο του «Δεκατρία» ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα με φόντο την Αθήνα μιας άλλης εποχής.

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιήθηκε (5/11) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, στο κινηματοθέατρο REX. Στη συνάντηση καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της Λέσχης και αποφασίστηκε το πρώτο βιβλίο παρουσίασης.

Με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας, η Αντιδήμαρχος Πανεπιστημιακών Υποθέσεων, Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίου Νικολάου Σοφία Καραμανώλη δήλωσε: “Το Λιμάνι του Βιβλίου” είναι μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πνευματικό φάρο και έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και έκφρασης. Ο πολιτισμός δεν είναι θεωρητική έννοια αλλά πράξη που μας φέρνει πιο κοντά διευρύνει τους ορίζοντές μας και μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα τον σύγχρονο κόσμο μέσα από τη μαγεία της ανάγνωσης. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Αγίου Νικολάου που στην πρώτη μας επίσημη συνάντηση πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων ελπίσουμε να είναι μαζί μας έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους σύγχρονους δημιουργούς ο Χρήστος Χωμενίδης.