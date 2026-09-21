Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) είναι ελεύθερη.

Επιπρόσθετα η είσοδος είναι ελεύθερη και στις κάτωθι ημερομηνίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

• Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

• Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους