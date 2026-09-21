Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο (Υπουργείο Πολιτισμού) είναι ελεύθερη.
Επιπρόσθετα η είσοδος είναι ελεύθερη και στις κάτωθι ημερομηνίες:
• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
• Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
• Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους