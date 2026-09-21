Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Ενοριακού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς, για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτηρίου για τη δημιουργία του Ενοριακού Κέντρου Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς», ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου.

Το Ενοριακό Συμβούλιο του ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς αποφάσισε να προχωρήσει στην επισκευή και αποκατάσταση του α’ ορόφου (100 τ.μ.) κτηρίου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον περίβολο του ναού. Ο όροφος έχει παραχωρηθεί στην Ενορία από την οικογένεια κληρονόμων Καρύδη, με σκοπό τη δημιουργία Ενοριακού Κέντρου. Για τον σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη λειτουργικής και δομικής αποκατάστασης.

Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί, με πρόταση που θα κατατεθεί στο πρόγραμμα «Leader/CLLD 2023-2027», μέσω της «Αναπτυξιακής Λασιθίου». Δεδομένου ότι ο Ιερός Ναός, ως Ν.Π.Δ.Δ., δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, αδυνατεί να ασκήσει αυτοτελώς τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τον ν. 4412/2016, η συμμετοχή των οποίων είναι απαραίτητη τόσο για τη νόμιμη δημοπράτηση όσο και για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, με έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Κριτσάς, με το οποίο διαβιβάστηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κοινότητας, κατέδειξε τη σκοπιμότητα της συνεργασίας του Δήμου με την Ενορία. Ετσι, κρίθηκε σκόπιμη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Ενοριακού Συμβουλίου του ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς. Η προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση αφορά την ωρίμανση, δημοπράτηση, εποπτεία, επίβλεψη και υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτηρίου για τη δημιουργία του Ενοριακού Κέντρου Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς».

Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρετεί τα εξής δημοτικά συμφέροντα:

α) Διάσωση και ανάδειξη κτηρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού της Κριτσάς, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων συνολικού ύψους έως 400.000 €, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού.

β) Δημιουργία χώρου κοινωφελούς, πολιτιστικού και ποιμαντικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Κριτσάς, ο οποίος θα εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων και επισκεπτών.

γ) Υποστήριξη τοπικής κοινωνίας, σε συμφωνία με τη ρητή θέση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κριτσάς.

δ) Ανάδειξη ρόλου του Δήμου ως φορέα τεχνικής υποστήριξης εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. που αδυνατούν να υλοποιήσουν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις αυτοτελώς.

Σημειώνεται ότι η προγραμματική σύμβαση δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ειδικότερα: α) Τα ποσά της χρηματοδότησης Leader δεν εγγράφονται στον δημοτικό προϋπολογισμό ούτε ως έσοδο ούτε ως έξοδο. β) Φορέας πληρωμής του αναδόχου είναι αποκλειστικά ο Ιερός Ναός, δια του Ενοριακού Συμβουλίου. γ) Η συνεισφορά του Δήμου έγκειται αποκλειστικά στη διάθεση στελεχιακού δυναμικού (680 ανθρωποώρες), με κάλυψη από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις μισθοδοσίας. δ) Σε περίπτωση μη έγκρισης ή ανάκλησης της χρηματοδότησης, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς αξίωση έναντι του Δήμου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ