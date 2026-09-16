Το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος μετέβη στην Ενορία Μέσα Ποτάμων, όπου και χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Απευθυνόμενος προς τους πιστούς, υπογράμμισε: “Μας προτρέπει ο Χριστός, να μάθουμε πώς να στεκόμαστε κάτω από τον Σταυρό. Όπως λέει ένα από τα δοξαστικά της εορτής, με φόβο για την αμαρτία μας αλλά και με χαρά γιατί εμπιστευόμαστε Εκείνον που ανέβηκε πάνω του, που έδωσε το αίμα Του για να χαρίσει ζωή αιώνιο σε όλους, όσοι πιστεύουν στη Σταύρωση και την Ανάστασή Του”.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ανφέρθηκε στη ζωή και το μαρτύριο του εορτάζοντος Αγίου, για να κατακλείσει: “Ο Επίσκοπος Γοτθίας Θεόφιλος που δίδαξε την ευσέβεια στον Άγιο Νικήτα, του επέστησε την προσοχή ώστε όσα διδάχθηκε να τα τηρεί σε όλη του τη ζωή, όπως μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό και έκανε. Παρά τις δυσκολίες, παρά τα μαρτύρια και τα φόβητρα στα οποία τον υπέβαλαν, εκείνος δεν λύγισε. Είχε μάθει να αγαπά την αλήθεια, να αγαπά το φως. Και όποιος αγαπά το φως, αποστρέφεται το σκοτάδι. Όποιος αγαπά τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό, αποστρέφεται τα έργα του σκότους”.