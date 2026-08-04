Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει μια όμορφη κι εύκολη πεζοπορία στην παραλιακή ζώνη της ευρύτερης περιοχής της Μιλάτου. Θα ξεκινήσουμε από τον γραφικό οικισμό και θα κατευθυνθούμε ανατολικά στην περιοχή παράλληλα με τις ακτές. Θα περάσουμε από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και στο σπήλαιο, όπου γυρίστηκε το “Καρτ Ποστάλ” και θα φτάσουμε ως την ακτή των Ανωγείων. Κατόπιν θα επιστρέψουμε απ’ το ίδιο μέρος ατενίζοντας τον ήλιο να χάνεται πίσω από τη θάλασσα. Κρατάμε νερό, καπέλο κι αντηλιακό, αλλά και μαγιό και φακό για κάθε ενδεχόμενο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο, από την οδό Καραμανλή 24 (parking S/M Βασιλόπουλος) στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Λεωνίδας Κλώντζας (τηλ. 694478507)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιάννης Πάγκαλος (2841028173, ώρες καταστημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 3 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

Περισσότερες πληροφορίες στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html