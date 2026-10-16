Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, την ιστορία και τους διαχρονικούς δεσμούς της Ηπείρου με την Κρήτη διοργανώνουν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Μέσα από τις δύο αυτές εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου επιδιώκει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία μια ευκαιρία γνωριμίας με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της Ηπείρου, αλλά και να αναδείξει μια ιστορική σχέση που διατηρείται ζωντανή μέσα από τις οικογένειες, τους συλλόγους και τη συλλογική μνήμη.

Το Σάββατο, η Άρτα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτιστικής εκδήλωσης στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, με παραδοσιακές γεύσεις, χορούς, ζωντανή μουσική και προβολές για την ιστορία και τα αξιοθέατα της περιοχής. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ονοματοδοσία της «Οδού Τζουμέρκων», ως ένδειξη τιμής στη συμβολή των Ηπειρωτών στους απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου κ. Γιώργος Στάμος, αναφέρθηκε τόσο στο περιεχόμενο των εκδηλώσεων όσο και στη σημασία της διατήρησης της ηπειρώτικης παράδοσης, αλλά και στην ιδιαίτερη ιστορική σχέση που συνδέει τους δύο τόπους.

«Θέλουμε να δείξουμε

στον κόσμο του Λασιθίου

πώς μεγαλώσαμε εμείς οι Ηπειρώτες»

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 18.30, στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχουν οι παραδοσιακές ηπειρώτικες πίτες, οι οποίες θα παρασκευαστούν και θα ψηθούν επιτόπου σε γάστρες, όπως γινόταν παλαιότερα στα χωριά της Ηπείρου. «Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο του Λασιθίου πώς μεγαλώσαμε εμείς οι Ηπειρώτες», τόνισε ο κ. Στάμος, εξηγώντας ότι η γάστρα αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των οικογενειών.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο ουσιαστικά για έναν κινητό φούρνο, ιδιαίτερα χρήσιμο και στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που κατέβαιναν στα χειμαδιά. «Εκεί έψηναν το ψωμί, έφτιαχναν τις πίτες, μαγείρευαν το φαγητό. Ήταν κάτι με το οποίο μεγαλώσαμε», σημείωσε, περιγράφοντας τη σημασία που είχε αυτή η παραδοσιακή μέθοδος μαγειρέματος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά την παρασκευή και το ψήσιμο των πιτών, ενώ θα υπάρχουν και άλλες παραδοσιακές γεύσεις και εδέσματα της Ηπείρου.

Στόχος, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, δεν είναι απλώς να προσφερθούν τοπικά φαγητά, αλλά να παρουσιαστεί στο κοινό ένας τρόπος ζωής, που χαρακτήριζε επί γενιές την ηπειρώτικη ύπαιθρο.

Αφιέρωμα στην ιστορία

και τα αξιοθέατα της Άρτας

Παράλληλα με το γαστρονομικό μέρος, θα πραγματοποιηθεί ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στην Άρτα, μέσα από προβολές σε γιγαντοοθόνη, με εικόνες και βίντεο από τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα της περιοχής.

Ο κ. Στάμος εξήγησε ότι, όταν γεννήθηκε η ιδέα της εκδήλωσης, σκέφτηκε να συνδυάσει την παρουσίαση της παραδοσιακής γαστρονομίας με την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Άρτας. Για τον σκοπό αυτό επικοινώνησε με τον Δήμο Αρταίων, ζητώντας σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Η ανταπόκριση, όπως ανέφερε, ήταν ιδιαίτερα θετική, με την αρμόδια αντιδήμαρχο να εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον και να αποφασίζεται τελικά η παρουσία επίσημης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αρταίων στον Άγιο Νικόλαο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να αναδειχθεί η ιστορική φυσιογνωμία της Άρτας, η οποία, όπως εκτίμησε, δεν έχει την προβολή, που απολαμβάνουν άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως τα Ιωάννινα.

Υπενθύμισε ότι η Άρτα υπήρξε πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου, αναφέρθηκε στην Αγία Θεοδώρα, στο περίφημο γεφύρι της Άρτας και στα Τζουμέρκα, επισημαίνοντας ότι η περιοχή διαθέτει μια πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστή.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου, το οποίο θα παρουσιάσει πέντε χορούς της Ηπείρου, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει η ζωντανή μουσική.

Στον Άγιο Νικόλαο θα βρεθούν πέντε μουσικοί και καλλιτέχνες από την Άρτα, οι Κώστας Κωσταγεώργος, Βασίλης Γεραγόρης, Κωνσταντίνος Γεραγόρης, Γεώργιος Νικόπουλος και Χρήστος Πανάγος, για ένα αυθεντικό ηπειρώτικο γλέντι, στο οποίο θα μπορεί να συμμετάσχει όλος ο κόσμος.

Ο κ. Στάμος υπογράμμισε ότι ολόκληρη η εκδήλωση θα είναι δωρεάν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την ηπειρώτικη παράδοση.

«Οδός Τζουμέρκων» έπειτα από 14 χρόνια προσπαθειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη ημέρα του διημέρου, καθώς την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας της «Οδού Τζουμέρκων». Πρόκειται για τον δρόμο που ξεκινά από το ύψος του Apartments ARTEMIS και εκτείνεται έως την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Candia Park Village.

Η απόφαση για την ονοματοδοσία έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου και αποτελεί αναγνώριση της συμβολής των Ηπειρωτών στους αγώνες για την απελευθέρωση της Κρήτης.

Όπως είπε ο κ. Στάμος, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει μια μακρά διαδρομή, καθώς το αίτημα είχε υποβληθεί από τον ίδιο στον Δήμο ήδη από το 2012. Πλέον, όπως ανέφερε, έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία της αντιπροσωπείας από την Άρτα, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και Ηπειρωτών που ζουν στο Λασίθι.

Οι ιστορικοί δεσμοί Κρήτης και Ηπείρου

Για τις σχέσεις των δύο περιοχών ο κ. Στάμος υπογράμμισε ότι οι δεσμοί της Ηπείρου με την Κρήτη δεν περιορίζονται στην παρουσία των Ηπειρωτών που εγκαταστάθηκαν στο νησί, αλλά έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες.

Όπως εκτίμησε, σήμερα στον νομό Λασιθίου ζουν περίπου 150 οικογένειες ηπειρώτικης καταγωγής, οι οποίες διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους με τον τόπο καταγωγής τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγωνιστή Χατζημιχάλη Νταλιάνη και στους Ηπειρώτες που συμμετείχαν στους αγώνες για την απελευθέρωση της Κρήτης, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι και Κρητικοί βρέθηκαν στο πλευρό των Ηπειρωτών σε απελευθερωτικούς αγώνες, μεταξύ άλλων και για τα Ιωάννινα.

Αυτή η αμοιβαία προσφορά και οι κοινοί αγώνες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, έχουν δημιουργήσει έναν διαχρονικό δεσμό ανάμεσα στις δύο περιοχές, τον οποίο οι σημερινές γενιές οφείλουν να γνωρίζουν και να διατηρούν.

Μάλιστα, στο διήμερο αναμένεται να συμμετάσχουν και αντιπροσωπείες ηπειρώτικων συλλόγων από άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, δίνοντας στις εκδηλώσεις έναν ευρύτερο παγκρήτιο χαρακτήρα.

Η παρουσία του Δήμου Αρταίων και η προοπτική συνεργασίας

Στις εκδηλώσεις θα παραστεί επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου Αρταίων, αποτελούμενη από την αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας κ. Μαίρη Λυγούρα, την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Διοίκησης κ. Ανδριάννα Μερκοβίτη και την προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κλεονίκη Καψάλη.

Η παρουσία της αντιπροσωπείας δημιουργεί, σύμφωνα με τον κ. Στάμο, δυνατότητες για περαιτέρω επαφές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο περιοχών.

Εναλλακτικός χώρος σε περίπτωση κακοκαιρίας

Οι διοργανωτές έχουν προβλέψει και εναλλακτική λύση σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση της σαββατιάτικης εκδήλωσης στη Λίμνη.

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Στάμος, σε μια τέτοια περίπτωση η εκδήλωση θα μεταφερθεί σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με τις αναγκαίες προσαρμογές.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ