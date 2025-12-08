Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες όλων των μαθητών και με στόχο την ενίσχυση της συμπεριληπτικής κουλτούρας στο σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου μετά το πέρας των μαθημάτων, επιμορφωτική δράση για τους εκπαιδευτικούς. Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε από τη συνάδελφό μας, κα Δέσποινα Φουρνιώτη, Φιλόλογο Ειδικής Αγωγής, η οποία παρουσίασε ολοκληρωμένα τις βασικές αρχές της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης και τις καλές πρακτικές διαχείρισης μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η δράση είχε ως βασικούς στόχους:

•την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών

•την παροχή πρακτικών και εφαρμόσιμων μεθόδων, ώστε κάθε μαθητής να υποστηρίζεται αποτελεσματικά

•τη διαμόρφωση μαθησιακού περιβάλλοντος που προάγει την ίση συμμετοχή και την ψυχοκοινωνική ευημερία όλων των παιδιών

•την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γενικής και ειδικής αγωγής

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, αναλύθηκαν:

•το πλήρες φάσμα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

•οι δυσκολίες που μπορεί ένας μαθητής να αντιμετωπίζει σε γνωστικό, συμπεριφορικό ή κοινωνικό επίπεδο

•οι διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές και υποστηρικτικές στρατηγικές μέσα στη σχολική τάξη

•ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης

•η συνεργασία με ειδικούς φορείς και οι διαθέσιμοι θεσμικοί μηχανισμοί υποστήριξης

Συνεργασία : Το κλειδί της συμπερίληψης

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, τονίστηκε η αξία της καλής επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, με κοινό στόχο την πρόοδο, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε μαθητή.