Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 20:30 το δάσος της Κριτσάς θα φιλοξενήσει την αγαπημένη Φεγγαροβραδιά.
Τη μουσική θα αναλάβουν οι:
- Μαθιός Δαμουλάκης
- Ραφαήλ Δαμουλάκης
- Ευγενία Τόλη-Δαμαβολοίτη
- Αλέξης Τζανάκης
Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 20:30 το δάσος της Κριτσάς θα φιλοξενήσει την αγαπημένη Φεγγαροβραδιά.
Τη μουσική θα αναλάβουν οι:
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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