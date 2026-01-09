Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας έζησαν μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία, πολύ διαφορετική από τη συνηθισμένη σχολική καθημερινότητα. Συμμετείχαν σε μια εικονική επίσκεψη στις υπόγειες εγκαταστάσεις του πειράματος ATLAS, στον επιταχυντή LHC του CERN, έναν από τους σημαντικότερους χώρους επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως.

Η δραστηριότητα αυτή ήταν πραγματικά μοναδική, καθώς προσέφερε στους μαθητές τη σπάνια δυνατότητα να βρεθούν ψηφιακά σε έναν χώρο όπου γίνονται πειράματα αιχμής, που συμβάλλουν στην κατανόηση της δομής του σύμπαντος. Ιδιαίτερη αξία προσδίδει το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2026 ο επιταχυντής LHC θα διακόψει τη λειτουργία του για περίπου τέσσερα χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες αναβαθμίσεις.

Έτσι, η εικονική αυτή επίσκεψη αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία επαφής με την «καρδιά» της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική, την τεχνολογία και την επιστήμη γενικότερα, και αποδεικνύοντας ότι η μάθηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα καινοτόμα, βιωματική και συναρπαστική.

Ευχαριστούμε τις καθηγήτριες του σχολείου μας κ. Δήμητρα Χαρμαντά, φυσικό, και κ. Ειρήνη Νικητάκη, πληροφορικό, για την οργάνωση της δράσης.

2o Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου