Εξασφαλισμένη από την Περιφέρεια Κρήτης θεωρεί ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης τη χρηματοδότηση για την κατασκευή της Παράκαμψης Σχίσματος Ελούντας. Μετά την επικαιροποίηση των μελετών, το ύψος της αναγκαίας χρηματοδότησης εκτιμάται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης ότι θα διατεθούν από το Περιφερειακό Ταμείο.

Την περασμένη Πέμπτη δημοσιεύτηκε επισήμως στην ΑΝΑΤΟΛΗ η σχετική πρόσκληση στους τοπικούς φορείς να εκφράσουν γνώμη και να υποβάλουν παρατηρήσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η ΜΠΕ θα συζητηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής και συγκεκριμένα έως 22 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει οι τοπικοί φορείς, μεταξύ αυτών το Τοπικό Συμβούλιο Ελούντας και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, να έχουν συνεδριάσει και εκφράσει γνώμη επί της συγκεκριμένης μελέτης. Ο όγκος του συνολικού φακέλου, που συγκροτείται από πολλές ειδικές συμπληρωματικές μελέτες μαζί με την οριστική μελέτη, είναι τεράστιος. Ο Αντιπεριφερειάρχης εκτιμά ότι είναι γύρω στα 85 μεγάλου όγκου ψηφιακά αρχεία που χρειάστηκε να αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα της Περιφέρειας για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, για το έργο με την κωδική ονομασία «Επικαιροποίηση Μελέτης Παράκαμψης Ελούντας» στην Π.Ε. Λασιθίου.

Κυκλοφοριακές και υδρευτικές ανάγκες

Η έγκριση της ΜΠΕ της παράκαμψης αποτελεί το τελευταίο βήμα ολοκλήρωσης του σχεδιασμού του έργου, που θεωρείται κομβικής σημασίας για την προοπτική και τη βιωσιμότητα της ευρύτερης περιοχής της Ελούντας, η οποία είναι αντιμέτωπη με σύνθετες επιλογές και προκλήσεις για το μέλλον της.

Η Ελούντα, ένας από τους πιο εμβληματικούς και διεθνώς αναγνωρισμένους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από τον οικιστικό ιστό προκαλεί ασφυξία, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών.

Η σύλληψη της ανάγκης για την κατασκευή παράκαμψης απαίτησε για τους γνωστούς λόγους, μια 20ετία περίπου, ώστε να φτάσει στο σημερινό σημείο, με ορατή την προοπτική υλοποίησης.

Η επικαιροποίηση της μελέτης κρίθηκε απαραίτητη ώστε το έργο να εναρμονιστεί πλήρως με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά δεδομένα, τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις τρέχουσες ανάγκες της περιοχής, ενσωματώνοντας σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες, περιβαλλοντικές προκλήσεις και τον αγωγό μεταφοράς νερού από το φράγμα Αποσελέμη για την ύδρευση της ευρύτερης περιοχής.

Πολλαπλοί στόχοι

Η νέα χάραξη στοχεύει:

– Στην αποσυμφόρηση του Σχίσματος, απομακρύνοντας τη βαριά και διαμπερή κυκλοφορία από το κέντρο του οικισμού.

– Στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για οδηγούς και πεζούς.

– Στη μείωση των ρύπων, με τον περιορισμό των αποστάσεων και του χρόνου αναμονής των οχημάτων, που θα επιφέρει άμεση μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με άλλες μεγάλες παρεμβάσεις υποδομής που δρομολογούνται στο Λασίθι, φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για μια ισορροπημένη, βιώσιμη ανάπτυξη. Η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί το «πράσινο φως» για να πάρει το έργο οριστική τροχιά δημοπράτησης και κατασκευής, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ