Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους που αγαπούν τη μουσική και το χορωδιακό τραγούδι να συμμετάσχουν στις ακροάσεις για τα Χορωδιακά Σύνολα του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κινηματοθέατρο Rex.

Με σύνθημα «Η μουσική μάς ενώνει», ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν από κοντά τη χαρά της ομαδικής μουσικής δημιουργίας και να γίνουν μέλη των χορωδιακών του συνόλων.

Το πρόγραμμα των ακροάσεων έχει ως εξής:

17:00 – 19:00: Ακροάσεις για την Παιδική & Νεανική Χορωδία

19:00 – 21:00: Ακροάσεις για τη Μικτή Χορωδία Ενηλίκων

Μαέστρος Δημοτικής χορωδίας: Κανακάκης Μανώλης

Οι ακροάσεις αποτελούν μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να εκφραστούν μέσα από το τραγούδι, να καλλιεργήσουν τις μουσικές τους δεξιότητες και να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική συλλογική εμπειρία.

Η μουσική μάς ενώνει. Σας περιμένουμε!