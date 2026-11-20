Πραγματοποιήθηκε στην Α.Σ.Τ.Ε.Κ. εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την εξυπηρέτηση ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ή της διαμονής τους σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιεί η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους: Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030», και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Ανοιχτοί Ορίζοντες Ι.Κ.Ε.».
Κατά τη διάρκεια του τρίωρου σεμιναρίου οι σπουδαστές και οι σπουδάστριές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές πτυχές του αυτισμού, να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις εμπειρίες των αυτιστικών ατόμων και να ενημερωθούν για σύγχρονες πρακτικές φιλοξενίας και εξυπηρέτησης στον τουριστικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ενός φιλόξενου και προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους τους επισκέπτες, μέσα από πρακτικές όπως το ήσυχο check-in, η προσαρμοσμένη ενημέρωση των πελατών και η διαχείριση καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν αισθητηριακή επιβάρυνση ή άγχος.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτές της OPEN HORIZONS για την ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των σπουδαστών και σπουδαστριών μας γύρω από ένα θέμα με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Η εκπαίδευση στον συμπεριληπτικό τουρισμό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση επαγγελματιών που υπηρετούν τις αρχές της ισότητας, της προσβασιμότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.