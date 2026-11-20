Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιεί η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους: Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030» , και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Ανοιχτοί Ορίζοντες Ι.Κ.Ε.» .

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιεί η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους: Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030» , και πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Ανοιχτοί Ορίζοντες Ι.Κ.Ε.» .