Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι κατά το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Συγκεκριμένα:

Στο Ηράκλειο καταγράφηκε υπέρβαση του ημερήσιου ορίου (Μέσος Όρος 24ώρου) των ΑΣ10, με τιμή 185 μg/m³, ενώ σημειώθηκε και έντονο νυχτερινό επεισόδιο αυξημένων συγκεντρώσεων.

Στα Χανιά καταγράφηκε επίσης υπέρβαση του ημερήσιου ορίου, με Μέσο Όρο 112 μg/m³.

Σήμερα 23/1/2026 έχει καταγραφεί υπάρχει υπέρβαση ορίου στο Ηράκλειο στα ΑΣ10: 77 μg/m3, ενώ δεν υπάρχει στα Χανιά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 παρουσιάζουν πτωτική τάση, ωστόσο, βάσει των μοντέλων πρόγνωσης, αναμένεται εκ νέου μεταφορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ημέρες, με πιθανές υπερβάσεις των ορίων κατά διαστήματα, ιδίως στις 25, 26 και 29 του μήνα.

Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται συνεχώς και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας: https://airquality.crete.gov.gr καθώς και μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού και τη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής, θα συνεχίσει τη στενή παρακολούθηση του φαινομένου και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Για τον γενικό πληθυσμό:

Περιορίστε τις έντονες σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες αυξημένης συγκέντρωσης σκόνης.

Προτιμήστε την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής.

Αερίζετε τους χώρους όταν παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Αποφύγετε δραστηριότητες που επιβαρύνουν επιπλέον την ατμόσφαιρα (π.χ. καύση ξύλων).

Για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

(παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες, άτομα με άσθμα, ΧΑΠ, καρδιαγγειακά ή άλλα χρόνια νοσήματα):

Αποφύγετε την παραμονή και άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

Ακολουθείτε πιστά τη φαρμακευτική αγωγή και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός, πόνος στο στήθος ή έντονη κόπωση, συνιστάται άμεση επικοινωνία με επαγγελματία υγείας.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μάσκες προστασίας υψηλής απόδοσης (π.χ. FFP2) κατά την έξοδο από την κατοικία. Οι μάσκες υψηλής προστασίας FFP2 & KN95, δεδομένου ότι συγκρατούν σωματίδια μεγέθους ≥0,3 μm, μπορούν να προστατεύσουν όσους πρέπει να δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.