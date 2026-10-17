Από τον ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, από τις 07:00 έως τις 12:30.

Η διακοπή θα επηρεάσει τους καταναλωτές που βρίσκονται στις οδούς:

Κωνσταντίνου Καραμανλή (προς Θράκα)

(προς Θράκα) Λατούς έως Αργυροπούλων

έως Ιατρικό Υγείας

Ικάρου – ΑΣΤΕΑΝ

Μάνου Κατράκη / Καμάρας

Κριτσάς έως Χορτατσών

Σημειώνεται ότι η επανατροφοδότηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και πριν από την προγραμματισμένη ώρα, γι’ αυτό οι καταναλωτές παρακαλούνται να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ