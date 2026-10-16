Η Κρήτη συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στον τουρισμό, με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να επενδύουν σταθερά σε νέες μονάδες, ανακαινίσεις και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, όμως, οι δημόσιες υποδομές του νησιού δείχνουν να μην ακολουθούν με την ίδια ταχύτητα τις αυξανόμενες ανάγκες ενός κορυφαίου διεθνούς προορισμού. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που προκύπτει από τις δηλώσεις του προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργου Σφακιανάκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ. Με αφορμή τόσο την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, όσο και τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, ο κ. Σφακιανάκης θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές, ικανές να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κρητικού τουρισμού.

Παρά την ένταση και τη διάρκεια των πρόσφατων βροχοπτώσεων, ο κ. Σφακιανάκης σημειώνει ότι δεν καταγράφηκαν ουσιαστικά προβλήματα στις ξενοδοχειακές μονάδες. Η παρατεταμένη κακοκαιρία, ωστόσο, δεν άφησε ανεπηρέαστους τους επισκέπτες, οι οποίοι είχαν επιλέξει την Κρήτη προσδοκώντας τις καλές καιρικές συνθήκες που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο.

Όπως είπε, επρόκειτο για ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για την εποχή, καθώς σε προηγούμενες χρονιές οι παρατεταμένες βροχές εμφανίζονταν αρκετά αργότερα, ακόμη και τον Νοέμβριο.

Πολύ καλός ο Σεπτέμβριος

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση, ο κ. Σφακιανάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία του Σεπτεμβρίου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους μήνες της τουριστικής περιόδου για την Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου κινήθηκαν περίπου 4% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή επιμήκυνση της περιόδου και τη μεγάλη ζήτηση για το νησί ακόμη και μετά το τέλος του παραδοσιακού υψηλού διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου.

Ανάλογες είναι οι προσδοκίες και για τον Οκτώβριο. «Περιμένουμε να πάει καλά και ο Οκτώβριος», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η σεζόν θα κλείσει σε γενικές γραμμές με θετικά αποτελέσματα.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με τη ζήτηση να διατηρείται υψηλή ακόμη και στις λεγόμενες «πλάγιες» περιόδους της σεζόν.

Παράλληλα σημείωσε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Κρήτη έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Νέες, σύγχρονες μονάδες προστίθενται συνεχώς στο τουριστικό προϊόν, ενώ πολλά υφιστάμενα ξενοδοχεία προχωρούν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις.

«Τα ξενοδοχεία βελτιώνονται, το έξω δεν ακολουθεί»

Εκεί όπου εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Σφακιανάκη, είναι στις δημόσιες υποδομές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επενδύουν, εκσυγχρονίζονται και βελτιώνουν συνεχώς τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις τους, ο δημόσιος χώρος και οι βασικές υποδομές του νησιού δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό.

Δρόμοι, γέφυρες, φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και οι υποδομές διαχείρισης του νερού βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού. «Όταν μιλάμε για ανθεκτικότητα, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει. Από τη μία έχουμε τις ξηρασίες, άρα πρέπει να δούμε σοβαρά το ζήτημα του νερού. Από την άλλη έχουμε τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες. Γι’ αυτά απαιτούνται διαφορετικές και πολύ πιο ισχυρές υποδομές», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κρήτη δεν διαθέτει σήμερα στο απαιτούμενο επίπεδο τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοια ακραία φαινόμενα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την επιτάχυνση έργων που επί χρόνια παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σκληρή κριτική για το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Σφακιανάκης αναφορικά με την κατάσταση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων έκανε λόγο για μια εικόνα που δε συνάδει με το μέγεθος και τη σημασία του κρητικού τουρισμού, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα χρόνια προβλήματα στις εγκαταστάσεις και στις τουαλέτες του αεροδρομίου και αποδίδοντας την κατάσταση στη χρόνια έλλειψη των αναγκαίων κονδυλίων για τη συντήρηση του αερολιμένα.

Όπως υποστήριξε, το γεγονός ότι εδώ και χρόνια είναι γνωστό πως το υφιστάμενο αεροδρόμιο θα αντικατασταθεί από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνονται οι απαιτούμενες επενδύσεις συντήρησης και ουσιαστικής αναβάθμισης.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση, καθώς το αεροδρόμιο αποτελεί την πρώτη και την τελευταία εικόνα που αποκομίζουν εκατομμύρια επισκέπτες από την Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, πάντως, έσπευσε να διαχωρίσει πλήρως την κριτική του για τις εγκαταστάσεις από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές.

Όπως υπογράμμισε, οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια προκειμένου μια παλιά και επιβαρυμένη υποδομή να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον τεράστιο όγκο επισκεπτών των θερινών μηνών. «Δεν φταίνε οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Με τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι έχουν καταφέρει να εξυπηρετούν εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαίρι», σημείωσε.

Εξέφρασε την προσδοκία ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι θα μπορέσουν επιτέλους να αντιμετωπιστούν πολλά από τα σημερινά, χρόνια προβλήματα.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ