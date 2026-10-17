Η μικρού μήκους ταινία «TOGETHER (MAZI)» επιλέχθηκε για την 17η διοργάνωση του Balkans Beyond Borders Short Film Festival και ταξιδεύει στην Αθήνα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μια σημαντική κινηματογραφική διοργάνωση των Βαλκανίων.

Μια σημαντική επιτυχία για τον κινηματογράφο και τη δημιουργική παραγωγή αποτελεί η επίσημη επιλογή της μικρού μήκους ταινίας «TOGETHER (MAZI) SHORT FILM», του Μάνου Σφυράκη, στην 17η διοργάνωση του Balkans Beyond Borders Short Film Festival.

Η ταινία επιλέχθηκε έπειτα από τη διαδικασία αξιολόγησης της προεπιτροπής του φεστιβάλ, καθώς και της επιτροπής προεπιλογής του τμήματος AI, με επικεφαλής τον Δημήτρη Αργυρίου.

Η 17η διοργάνωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 11 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας δημιουργούς και κινηματογραφικές παραγωγές από τα Βαλκάνια και αναδεικνύοντας τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία της περιοχής.

Η επιλογή της «TOGETHER (MAZI)» αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση για τον δημιουργό της και μια σημαντική στιγμή στην μέχρι σήμερα πορεία της ταινίας. Η συμμετοχή της στην τελική φάση της διοργάνωσης δίνει στην ταινία τη δυνατότητα να παρουσιαστεί σε ένα διεθνές κοινό και να συναντήσει δημιουργούς, επαγγελματίες και φίλους του κινηματογράφου από ολόκληρη τη βαλκανική περιοχή.

«ΜΑΖΙ» — μια λέξη που ταξιδεύει πέρα από σύνορα

Η συμμετοχή της ταινίας στην 17η διοργάνωση του Balkans Beyond Borders αποτελεί μια ευκαιρία για τον Μάνο Σφυράκη να παρουσιάσει το έργο του σε ένα ευρύτερο κοινό και να συμμετάσχει σε έναν δημιουργικό διάλογο που ξεπερνά τα γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα.

Η «TOGETHER (MAZI)» θα βρίσκεται στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2026, στο πλαίσιο του 17ου Balkans Beyond Borders Short Film Festival.

Μια ελληνική μικρού μήκους ταινία κάνει το επόμενο βήμα της και συναντά το κινηματογραφικό κοινό των Βαλκανίων.

Μάνος Σφυράκης

Δημιουργός της ταινίας «TOGETHER (MAZI) SHORT FILM»