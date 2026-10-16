Ανανεωμένο άνοιξε τις πύλες του το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, με τα επίσημα εγκαίνια των αναβαθμισμένων εκθεσιακών του χώρων να πραγματοποιούνται σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στο Ηράκλειο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργου Κοντάκη, βουλευτών, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στην ιστορική Παλαιά Ηλεκτρική. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης, οι ανανεωμένες υποδομές, παραδίδουν στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά έναν διαχρονικό προορισμό γνώσης, έμπνευσης και αφύπνισης.

Εστιάζοντας στην πρόκληση της κλιματικής κρίσης, της ανόδου της στάθμης των υδάτων στη Μεσόγειο και της απώλειας της βιοποικιλότητας, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τα ιδρύματα φυσικής ιστορίας ως εθνικούς πυλώνες γνώσης. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως η Κρήτη δεν παρακολουθεί αμήχανα, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Με «οικολογικό αγκυροβόλιο» τα μοναδικά της οικοσυστήματα και τις αναγνωρισμένες περιοχές UNESCO – το Φαράγγι της Σαμαριάς, τον Ψηλορείτη, τα Αστερούσια και το Γεωπάρκο στη Σητεία – η Περιφέρεια απαντά με περιβαλλοντικά έργα μακράς πνοής. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε τις ιστορικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που βάζουν τέλος στην ενεργειακή απομόνωση του νησιού, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τις πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης συνεχάρη θερμά τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη Διεύθυνση του Μουσείου, καθώς και τους επιστήμονες και το προσωπικό για το σπουδαίο έργο τους. Διαβεβαίωσε, τέλος, πως η στήριξη της Περιφέρειας είναι δεδομένη, χαρακτηρίζοντας το Μουσείο ως ζωντανό κύτταρο του τόπου και ελπίδα ανόρθωσης για το μέλλον.