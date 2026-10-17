Στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή – Home Expo Crete, συγκεντρώνοντας επιχειρήσεις και επαγγελματίες από τους κλάδους της κατασκευής, της ανακαίνισης και της διακόσμησης.

Έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων από όλη την Κρήτη. Η έκθεση περιλαμβάνει έπιπλα, διακοσμητικά, λευκά είδη, ξυλεία, κουφώματα αλουμινίου, οικοδομικά υλικά, εργαλεία, κατασκευές από μάρμαρο και γυαλί, καθώς και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις.

Το ωράριο λειτουργίας είναι 10:00–21:00, με γενική είσοδο 3 ευρώ. Την Κυριακή, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, με εισιτήριο 5 ευρώ.

Τη διοργάνωση υπογράφει η SOLO EVENT, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

ΛΕΩΝ.Κ.

Διαβάστε ακόμα: Με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια η 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή