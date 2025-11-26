Με συμμετοχή πολιτών, και φορέων ολοκληρώθηκε η ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κεντρική πλατεία της πόλης που οργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή την 25η Νοεμβρίου «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών».

Η δράση περιλάμβανε διανομή έντυπου υλικού (Δομές – Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, Ξενώνες Φιλοξενίας, Τηλεφωνική Γραμμή SOS) με στόχο την ενημέρωση, την συνεργασία και την αλληλεγγύη – καθοριστικά εργαλεία – για την αντιμετώπιση της βίας σε κάθε της μορφή.



Επίσης την προβολή αφισών – bannerστους ψηφιακούς πίνακες της ΔΑΕΑΝ, τη μετάδοση ραδιοφωνικών spotκαι στοχευμένης μουσικής, ενώ στους συμπολίτες που συμμετείχαν στη δράση μοιράστηκαν γλυκίσματα και «κορδέλες» που φιλοτέχνησαν μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)που συμμετείχαν στη δράση αυτή αναλαμβάνοντας και ενισχύοντας την σχετική πρωτοβουλία.

Τα στελέχη των κοινωνικών δομών Φωτεινή Καπαράκη (κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας) και Νίκος Αντωνού (κοινωνικός λειτουργός του τμήματος κοινωνικής προστασίας & παιδείας) πραγματοποιήσουν επίσης στις 24/11 ενημέρωση στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου διανέμοντας έντυπο ενημερωτικό υλικό με στόχο την συμμετοχή και την πληροφόρηση σε κάθε ανάληψη πρωτοβουλίας που ενισχύει την ισότητα, προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών και προάγει μια κοινωνία ασφαλή, δίκαιη και ενημερωμένη.

Στην κεντρική εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Νικολάου συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου, ενώ παράλληλη δράση στον ίδιο χώρο πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Τοπική Διοίκηση Λασιθίου).

Όπως έχει γίνει γνωστό στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Αγίου Νικολάου- Νεάπολης από την κ. Ρίτα Μαρνέλλου(κοινωνική λειτουργό Mcs, σχολική ψυχολόγο, Συστημική/οικογενειακή θεραπεύτρια) με θέμα σχετικό με την Παγκόσμια Ημέρα.