Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μέσα από την επίσκεψη της ομάδας του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολικοί Κήποι και Γεωργία του Άνθρακα» (Carbon Farming Schools), που υλοποιείται από την Open Farm, με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Η δράση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ευαισθητοποίησης γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη γεωργία, την κλιματική αλλαγή και τον καθοριστικό ρόλο του εδάφους στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας.

Κατασκευάστηκαν τρεις σχολικοί κήποι με αγροοικολογικές πρακτικές: λαχανόκηπος, βοτανόκηπος και εδώδιμο δάσος/ food forest, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν Εργαστήρια με τους μαθητές του σχολείου για το έδαφος και την βιοποικιλότητα.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη φύτευση. Τα αυλάκια των κήπων γέμισαν με μαρούλια, παντζάρια, μαϊντανό, φυλλάδες, ραδίκια, καθώς και αρωματικά φυτά, όπως φασκόμηλο, θυμάρι, δεντρολίβανο και ρίγανη. Τοποθέτησαν τριφύλλι, με σκοπό τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και τον περιορισμό της εξάτμισης. Παράλληλα, φύτεψαν διαφορετικά είδη φυτών στο ίδιο αυλάκι, επιδιώκοντας την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων και τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου οικοσυστήματος. Μέσα από αυτή τη βιωματική δραστηριότητα, γνώρισαν στην πράξη βασικές αρχές της αειφόρου καλλιέργειας και ενίσχυσαν την οικολογική τους συνείδηση.

Το σχολείο μας συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.

Ευχαριστούμε θερμά την εκπαιδευτική ομάδα του Carbon Farming Schools, Γιώργο Βαρκαρόλη, Γεωπόνο , Θεανώ Καραμήτσιου, Γεωλόγο και Παναγιώτη Σγουράκη, Γεωπόνο για την παρουσία τους στο σχολείο μας, την πολύτιμη συμβολή τους και την ευκαιρία που προσέφεραν στους μαθητές μας να προσεγγίσουν σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από μια διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Αγ. Νικολάου