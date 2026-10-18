Το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου 2026, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Sitia Beach City Resort & Spa», ξεκίνησαν οι εργασίες του «3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δήμου Σητείας», το οποίο διοργανώνουν ο Δήμος Σητείας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος από τον Ηγούμενο της Μονής Τοπλού και Πρωτοσύγκελλο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, τον προϊστάμενο και Εφημέριο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης Σητείας πρωτ. Νικόλαο Παθιάκη, τον Εφημέριο Ζήρου Αιδεσιμολ. π. Μιχαήλ Λιανουδάκη και τον Διάκονο π. Θεμιστοκλή Μπεϊνά, παρέστη κατά την εναρκτήρια συνεδρία και στις δύο πρώτες θεματικές ενότητες του συνεδρίου, και απηύθυνε χαιρετισμό, μετά από το καλωσόρισμα Δημάρχου Σητείας κ. Γεωργίου Ζερβάκη.

Ειδικότερα, ο Σεβασμιώτατος χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου συνεχάρη τον Δήμο και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, και επεσήμανε τα ακόλουθα: «Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τόπος μας βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις, αλλά και σε σημαντικές δυνατότητες. Η Σητεία, με τον φυσικό της πλούτο, την ιστορία, τον πολιτισμό, την αγροτική παραγωγή και τους ανθρώπους της, δικαιούται μια καλύτερη θέση στον αναπτυξιακό χάρτη της Κρήτης.

Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, χρειάζεται πρώτα απ᾿ όλα ενότητα, ομοψυχία, συνεργασία και κοινή προσπάθεια. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός προσώπου, μιας παράταξης ή ενός φορέα. Απαιτεί συνεννόηση, υπέρβαση των διαφορών και συστράτευση όλων γύρω από κοινούς στόχους. Ο τόπος μας δεν έχει την πολυτέλεια των διχασμών και των άγονων αντιπαραθέσεων.

Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάγκη να αρθεί επιτέλους η συγκοινωνιακή και αναπτυξιακή απομόνωση της περιοχής μας. Η ουσιαστική σύνδεση της Σητείας με τον Βόρειο Οδικό Άξονα, η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, της υγείας και της παιδείας, δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά στοιχειώδεις προϋποθέσεις ισότιμης μεταχείρισης των κατοίκων της ανατολικής Κρήτης. Η Σητεία δεν πρέπει να παραμένει στο περιθώριο των μεγάλων αναπτυξιακών σχεδιασμών.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια η τοπική μας Εκκλησία επιθυμεί να είναι παρούσα, όχι μόνο με τον πνευματικό και κοινωνικό της λόγο, αλλά και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μέσα από το Κοινωφελές Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «Παναγία η Ακρωτηριανή», επιδιώκουμε την ορθολογική και δημιουργική αξιοποίηση της μοναστηριακής περιουσίας, με σεβασμό στον ιερό της χαρακτήρα, στο φυσικό περιβάλλον και στην ιστορική κληρονομιά του τόπου. Πιστεύουμε ότι η περιουσία αυτή μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης, να στηρίξει την τοπική κοινωνία και να προσφέρει ουσιαστικό κοινωφελές έργο.

Άλλωστε, για την Εκκλησία, η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, την αξιοπρέπειά του, την κοινωνική συνοχή και την ελπίδα των νέων να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Εύχομαι το Συνέδριο να μην εξαντληθεί σε διαπιστώσεις και ευχές, αλλά να γίνει αφετηρία μιας σταθερής συνεργασίας, με συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα. Ας αφήσουμε στις επόμενες γενιές μια Σητεία πιο προσβάσιμη, πιο δυνατή, πιο δίκαιη και ζωντανή. Ας μετατρέψουμε την κοινή μας αγάπη για τον τόπο σε κοινή ευθύνη και πράξη.

Ελπίζω οι εργασίες του Συνεδρίου να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις και, κυρίως, σε κοινές δεσμεύσεις και πράξεις. Ας κάνουμε την αγάπη για τον τόπο μας δύναμη ενότητας και δημιουργίας.

Ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει στον τόπο μας πρόοδο, ειρήνη και προκοπή.Καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας!».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, η Βουλευτής κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Καθηγήτρια κ. Αθηνά Πατελάρου, ενώ ακολούθησε η εναρκτήρια oμιλία του Δημάρχου Σητείας κ. Γεωργίου Ζερβάκη.

Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου είχε τον γενικό τίτλο «Θεσμοί» και ομιλητές ήταν ο κ. Ιωάννης Κουράκης, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου και πρώην Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης με θέμα: «Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση – Τοπική και Περιφερειακή Σύγκληση και Συνεργασία» και ο κ. Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού, πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» με θέμα: «Ο Πολιτισμός στον πυρήνα της Αυτοδιοίκησης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πάνελ Δημάρχων, στο οποίο έλαβαν μέρος οι Δήμαρχοι Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, Χάλκης κ. Ευάγγελος Φραγκάκης και Γαύδου κ. Λίλιαν Στεφανάκη, ενώ με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κ. Εύη Φραγκάκη ακολούθησε σύνοψη συμπερασμάτων.

Κατά τη δεύτερη θεματική ενότητα με γενικό θέμα: «Υποδομές-προσβασιμότητα-δημόσιες υπηρεσίες-εξυπηρετήσεις», ομιλητής ήταν ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Νέες απαιτήσεις ανθεκτικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Η περίπτωση του Δήμου Σητείας».

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Δήμου Σητείας, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 18/10 με την επίσκεψη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας και περιήγηση σε επιλεγμένα σημεία γεωλογικού, τουριστικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής, παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Δήμαρχοι Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, Χάλκης κ. Ευάγγελος Φραγκάκης και Γαύδου κ. Λίλιαν Στεφανάκη, οι πρώην Δήμαρχοι Σητείας κ. Νικόλαος Πετράκης και Θεόδωρος Πατεράκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάρω Νικητάκη, οι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σητείας και άλλοι εκπρόσωποι της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ο Διοικητής του Α.Τ. Σητείας κ. Εμμανουήλ Βουτυράκης, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» κ. Κώστας Φασουλάκης κ. Αθανάσιος Κύρκος, ο Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (Ο.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ.) κ. Νικόλαος Μαυροματάκης, ο Πρόεδρος της Στέγης Βιτσέντσος Κορνάρος κ. Γιώργος Γαλανάκης, εκπρόσωποι τοπικών φορέων κ.α.