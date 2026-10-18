Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να λειτουργούν κάποιες φορές ανασταλτικά για την πραγματοποίηση των εξορμήσεων στη φύση του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας (ΦΟΡΣ), ωστόσο το σωματείο συνεχίζει ακάθεκτο την δράση του και την φθινοπωρινή -χειμερινή περίοδο. Μάλιστα η συμμετοχή πολιτών που αγαπούν τη φύση και λαμβάνουν μέρος στις εκδρομές και τις δράσεις του συλλόγου εξακολουθεί να είναι μεγάλη, με φυσιολάτρες μικρών έως και αρκετά μεγάλων ηλικιακών ομάδων.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων του ΦΟΡΣ, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Αργύρης Σφενδουράκης, περιλαμβάνει εκδρομές στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όσοι αγαπούν τη φύση, το περπάτημα, την εξερεύνηση, εξορμήσεις εντός της περιφέρειας του Δήμου Σητείας για να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο (ντόπιοι και αλλοδαποί που επιθυμούν) αλλά και εκδρομές στον υπόλοιπο νομό Λασιθίου και ευρύτερα στην Κρήτη.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Την διοργάνωση της συνάντησης είχε αναλάβει ο ΕΟΣ Μοιρών και ήταν αρχικά προγραμματισμένη στο δάσος του Ρούβα αλλά λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμου) φιλοξενήθηκε στην περιοχή της λίμνης του Ζαρού. Ωστόσο όπως ανέφερε κ. Σφενδουράκης η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. «Παρ’ ότι τελευταία στιγμή άλλαξε ο χώρος, επιλέχθηκε επίσης ένα θαυμάσιο μέρος και όλα πήγαν καλά». Αξίζει αν αναφερθεί ότι ο ΦΟΡΣ έδωσε δυναμικό παρόν με την συμμετοχή περισσότερων από 30 μελών του.

Εκ των δραστηριοτήτων του φετινού καλοκαιριού ήταν η εξόρμηση στα Χανιά και η συμμετοχή στην Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση, η εκδρομή στο Κουφονήσι ενώ υπήρχε και ο προγραμματισμός για μία νυχτερινή διάβαση του φαραγγιού της Κάτω Ζάκρου κατά την τελευταία πανσέληνο του Αυγούστου στα τέλη του μήνα όμως τελικά δεν έγινε λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι ).

Το πρόγραμμα λοιπόν του ΦΟΡΣ για την τρέχουσα σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη τυγχάνοντας μεγάλης ανταπόκρισης μελών και περιλαμβάνει ήδη επιτυχημένες εξορμήσεις όπως στο Καβούσι, στην παραλία Αγριόμαντρα αλλά και συμμετοχή του ΦΟΡΣ (με μεγάλη ανταπόκριση) στις διοργανώσεις του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Unesco Σητείας με το οποίο συνεργάζεται και στηρίζει ο σύλλογος.

Οι επόμενες εξορμήσεις

Συνεχίζεται λοιπόν η εκδρομική δράση του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους. Η επόμενη εκδρομή στις 18 του μήνα ο Ξερόκαμπος (Κατσουνάκι, Άσπρος Αβόλακας ) κυκλική. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου εκδρομή στο Παλαίκαστρο (Χιόνα, Κάβο Πλάκος) κυκλική.

Τον Νοέμβριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Κυριακή 1η του μήνα εκδρομή στη Θρυπτή (Αγία Άννα, Πυροφυλάκιο, Θρυπτή). Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου διήμερο στο Οροπέδιο Λασιθίου με διαμονή στο Καταφύγιο του Ε.Ο.Σ Λασιθίου και ανάβαση στην κορυφή Σπαθί Λασιθίου. Την Κυριακή 15 του μήνα εκδρομή στο Καρύδι (Καρύδι, Εφτάλωνες, Αδραβαστιανό φαράγγι, ενώ την Κυριακή 22 του μήνα, εκδρομή στο Καβούσι (φαράγγι Χαυγά, Αύγος, Αζοριάς Καβούσι). Ο Νοέμβριος ολοκληρώνεται με την εκδρομή στις 29 του μήνα στην Κάτω Ζάκρο (Αμπέλες, Καλό Ποτάμι) κυκλική.

Τον Δεκέμβριο, την Κυριακή 6 του μήνα εκδρομή στη Ζάκρο (Πηγή Ζάκρου, Μαύρος Κάμπος, Ανάγυρος) κυκλική. Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου διήμερο στο Καρύδι σε συνεργασία με το Γεωπάρκο Σητείας (Διαμονή στον σταθμό πληροφόρησης του γεωπάρκου και διάσχιση -καθαρισμός του φαραγγιού). Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με την εκδρομή μνήμης των συνορειβατών του Ομίλου Θανάση Κολοτούρου και Δώρας Καπλάνη, στην περιοχή του φαραγγιού του Κουδουμή.

30 χρόνια

Και βέβαια η δράση του Συλλόγου θα συνεχιστεί το νέο έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται και 30 χρόνια ζωής του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας. Μάλιστα ανέφερε ο κ. Σφενδουράκης, σχεδιάζονται και άλλες πέραν των εκδρομικών δράσεων, στο πλαίσιο εορτασμού των 30 χρόνων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΦΟΡΣ όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεχή δράση εκδρομική, εθελοντική. Και βέβαια έχει συμβάλει ιδιαίτερα στο να γνωρίσουν οι πολίτες της Σητείας αλλά και αλλοδαποί που συμμετέχουν στις εξορμήσεις που διοργανώνει, τον φυσικό πλούτο της περιοχής, την ιστορία και τον πολιτισμό της.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ