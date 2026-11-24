Εκπαιδευτική ενημέρωση για τον κλάδο της εστίασης με θέμα «Η Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “Κρήτη/Kriti” ΠΓΕ» διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου (Τμήμα Τουρισμού).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο του κινηματοθεάτρου REX (Λασθένους & Σφακιανάκη, Άγιος Νικόλαος) και εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η εκπαίδευση καλύπτει βασικές πτυχές που αφορούν την ποιότητα, τη διατροφική αξία και την ορθή αξιοποίηση του ελαιολάδου στους χώρους εστίασης. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου, το νομοθετικό πλαίσιο για την παρουσίασή του στην εστίαση, καθώς και καλές πρακτικές σωστής αποθήκευσης και διατήρησης της ποιότητάς του. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδων και θα αναδειχθεί η διατροφική αξία του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα λίπη και έλαια. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στους τρόπους ανάδειξης, επιλογής και ορθής χρήσης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.





Ολοκλήρωση δράσεων στους Δήμους Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονταν στον κλάδο της εστίασης στους Δήμους Ρεθύμνου και Αγίου Βασιλείου, οι οποίες υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Τη σημασία της διασύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με την εστίαση υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη/Kriti» ΠΓΕ, δίνοντας πλέον ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες του κλάδου.

«Μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα διατροφικά οφέλη του κρητικού ελαιολάδου, ενισχύοντας την ορθή αξιοποίησή του στη γαστρονομία. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της ταυτότητας, της εμπορικής αξίας και της αναγνωρισιμότητας ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα της Κρήτης», κατέληξε ο Σταύρος Τζεδάκης.

Φορείς υποστήριξης

Τις ενημερωτικές δράσεις υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν. Χανίων.