Πραγματοποίηση στάσης Εργασίας του συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης στις φορολογικές υπηρεσίες των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου την Τρίτη 24 Νοεμβρίου από ώρα 12:30 έως 15:30 με αίτημα την παραμονή των Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου ως αυτοδύναμες υπηρεσίες με όλα τα αντικείμενα σε επίπεδο Διεύθυνσης. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρουν:

Οι εργαζόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, λογιστές ,δικηγόροι, λοιποί επιστημονικοί κλάδοι, βιοτέχνες και έμποροι της ελληνικής περιφέρειας δεν βρίσκονται σε διαφορετικά στρατόπεδα. Αποτελούν τα θύματα της ίδιας καταστροφικής πολιτικής που απαξιώνει τις δημόσιες δομές, μετακυλύει το διοικητικό κόστος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα προσφέρει προκλητική ασυλία στα μεγάλα συμφέροντα.

Προσυπογράφουμε ανεπιφύλακτα τις ανησυχίες των παραγωγικών φορέων που εκφράζουν και την κραυγή αγωνίας της αγοράς απέναντι στο μοντέλο της Α.Α.Δ.Ε., που βαφτίζει «εκσυγχρονισμό» τη διάλυση της περιφερειακής διοίκησης.

Η βίαιη κατάργηση των τοπικών Δ.Ο.Υ. και η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε ελεγκτικά, εισπρακτικά και φορολογικά κέντρα αποδείχθηκε διοικητικό ναυάγιο αφού επέφερε:

Απώλεια πόρων και καθυστερήσεις: Η απώλεια της άμεσης επαφής προκαλεί πολύμηνες καθυστερήσεις σε μητρώο, επιστροφές φόρων και ρευστότητα, αφού οτιδήποτε σύνθετο λιμνάζει σε ένα δαιδαλώδες σύστημα ψηφιακής γραφειοκρατίας φτάνοντας ακόμη και στην απώλεια προθεσμιών μικρών επιχειρήσεων από αναπτυξιακά προγράμματα. Μετακύλιση του κόστους στις επιχειρήσεις: Η «ψηφιοποίηση» μετατράπηκε σε ψηφιακή γραφειοκρατία, αυξάνοντας τεχνητά το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων που αναγκάζονται να προσφεύγουν σε αμειβόμενους διαμεσολαβητές. Γεωγραφικό και οικονομικό στραγγαλισμό: Επαγγελματίες και απλοί πολίτες συχνά αναγκάζονται σε δαπανηρές μετακινήσεις από νομό σε νομό για υποθέσεις που απαιτούν φυσική παρουσία. Το ίδιο φυσικά θα ισχύει και για τους συναδέλφους εφοριακούς στο βαθμό που ορισμένες εργασίες δεν γίνεται να διεκπεραιωθούν από απόσταση ή πρέπει να γίνει μία συνάντηση του Διευθυντή, των Υποδιευθυντών και των Προϊσταμένων είτε μεταξύ τους είτε με κάποιον υπάλληλο που θα εργάζεται σε διαφορετικό χώρο. Θέλουμε ψηφιοποιημένες αλλά ανοικτές υπηρεσίες με πρόσβαση στον πολίτη, που θα τον εξυπηρετούν αποτελεσματικά. Λειτουργική κατάρρευση: Στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. λιμνάζουν δεκάδες χιλιάδες αιτήματα, αναγκάζοντας τη Διοίκηση να μεταφέρει εσπευσμένα υποθέσεις πίσω στις υποστελεχωμένες περιφερειακές Δ.Ο.Υ., τις οποίες φρόντισε να αποψιλώσει από προσωπικό και λειτουργίες. Τη δημιουργία του εξόχως προβληματικού τηλεφωνικού κέντρου «1521»: Η λειτουργία του 1521 με ανειδίκευτο προσωπικό διογκώνει την ψηφιακή γραφειοκρατία, καθώς η εσφαλμένη δρομολόγηση αιτημάτων αυξάνει τις καθυστερήσεις και επιβαρύνει περαιτέρω τις υπηρεσίες. Από την άλλη οι Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις αποτελούν ένα νόμιμο «χαράτσι» παροχής εξατομικευμένων φορολογικών συμβουλών που μία σωστά λειτουργούσα φορολογική διοίκηση θα είχε καταστήσει περιττές έχοντας φροντίσει οι διατάξεις να είναι σαφείς, να κωδικοποιούνται συχνά και να μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Αδυναμία των ηλεκτρονικών συστημάτων να αντικαταστήσουν την τοπική γνώση της αγοράς και την παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να κάνει μόνο ο υπάλληλος που βρίσκεται τοπικά. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα στα πρόσφατα κυκλώματα που, παρά τα όσα αναφέρουν τα δελτία τύπου στηρίχτηκαν σε γνώση, μελέτη και εμπειρία συναδέλφων ελεγκτών πάνω στο πεδίο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πραγματική μεταρρύθμιση είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου φορολογικής διοίκησης που θα συνδυάζει ενιαία ψηφιακά συστήματα, σύγχρονες μεθόδους ελέγχου, σαφείς νομοθετικές διατάξεις, αποφάσεις και εγκυκλίους και ισχυρές, επαρκώς στελεχωμένες και ουσιαστικά λειτουργικές περιφερειακές υπηρεσίες. Η τεχνολογία πρέπει να αξιοποιείται ως εργαλείο ενίσχυσης της αποκέντρωσης και της ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και όχι ως πρόσχημα για τη συρρίκνωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, κόντρα στις Συνταγματικές επιταγές για αποκέντρωση.

Η διατήρηση και ενίσχυση των φορολογικών υπηρεσιών στην περιφέρεια είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, προστασίας των δημοσίων εσόδων, αποτελεσματικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους. Στα πλαίσια αυτά ενώνουμε τη φωνή μας και ζητάμε την παραμονή των Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου ως αυτοδύναμες υπηρεσίες με όλα τα αντικείμενα σε επίπεδο διεύθυνσης ως μία ελάχιστη προϋπόθεση διασφάλισης της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ίσης πρόσβασης σε δημόσιες δομές για τους πολίτες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και στους δύο νομούς. Σας καλούμε να μας στηρίξετε στη στάση εργασίας που θα πραγματοποιεί ο σύλλογός μας βάσει της με αριθμό 2959/30-10-26 απόφασης της Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. την Τρίτη 24 Νοεμβρίου από ώρα 12:30 έως ώρα 15:30.

—

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ