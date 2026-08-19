O Oh Dae-Su, ευτυχής οικογενειάρχης, φυλακίζεται από αγνώστους σε ένα διαμέρισμα για 15 χρόνια. Η γυναίκα του δολοφονείται, η κόρη του δίνεται για υιοθεσία και όταν ξαφνικά βρίσκεται ελεύθερος αρχίζει να ψάχνει τους υπεύθυνους της φυλάκισης του με μόνο σκοπό την εκδίκηση. Πολυβραβευμένο θρίλερ, που άφησε διαχρονικό αποτύπωμα στις ταινίες του είδους. Ξεκινά σαν ένας σαρωτικά βίαιος καφκικός εφιάλτης και εξελίσσεται σε μια επώδυνη υπαρξιακή οδύσσεια, η οποία όσο κόβει την ανάσα χάρη στη σκηνοθετική δεξιοτεχνία του σκηνοθέτη.

Κατάλληλο για άνω των 17 ετών