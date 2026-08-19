Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδάρας–Βαθύ σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 20:30, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Σύλλα, να απολαύσετε την ξεχωριστή παράσταση Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης πάει διακοπές».