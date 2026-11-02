Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η ταινία μικρού μήκους «Μαύρο Βουνό» στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με τη συμμετοχή της Αγιονικολιώτισσας Ματουάλι – Κωνσταντίνας Κουτουλάκη, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της παραγωγής.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, το Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ), καθώς και το Βραβείο της ΕΡΤ για την Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους του Ελληνικού Τμήματος.

Το «Μαύρο Βουνό» αφηγείται μια ιστορία που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το μότο της ταινίας, αφορά «ένα παιδί, μια γιαγιά και ένα βουνό που δεν είναι από πέτρα», προϊδεάζοντας για μια ιδιαίτερη κινηματογραφική προσέγγιση με επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Κακωνάς, ενώ το σενάριο και την παραγωγή έχει αναλάβει η Καλλιόπη Βίλλυ Κωτούλα. Στο καστ συμμετέχουν, εκτός από τη Ματουάλι – Κωνσταντίνα Κουτουλάκη, οι Πέμη Ζούνη, Άννα Μαρία Κακανά, Σταύρος Σβήγκος και Βαγγέλης Αλεξανδρής.

Τη μουσική της ταινίας έχει συνθέσει η Brianna Tam, τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Ηλίας Στάθης, ενώ το μοντάζ και τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Νίκος Κακωνάς.