Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες των παρακάτω κατηγοριών Α και Β που έχουν δικαίωμα κατάταξης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τη Γραμματεία του Τμήματος είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε με φυσική παρουσία.

Α. Δικαίωμα κατάταξης έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες (σύμφωνα με το άρθρο 131 του ν. 5224/2025) :

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),

πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) του άρθρου 304,

πτυχιούχοι παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.),

κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και άλλων Υπουργείων,

κάτοχοι πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 76, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται η κατοχή τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS), κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά

Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (χορηγείται και από τη Γραμματεία)

(σύνδεσμος λήψης: https://mst.hmu.gr/wp-content/uploads/2025/11/ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_Α.docx)

Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να προσκομίσουν τη βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) .

Σε περίπτωση που δε διαθέτουν την ως άνω βεβαίωση, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄55) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023 (Α’ 55).

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του ΔΟΑΤΑΠ, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίζουν, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει:

α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille)

και β) να προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Το ποσοστό των κατατάξεων ανέρχεται ετησίως σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα, που για το Τμήμα μας αντιστοιχεί σε 39 θέσεις. Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων θα γίνει με εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, στα μαθήματα:

1) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,

2) Πιθανότητες και Στατιστική,

3) Εισαγωγή στην Πληροφορική του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η ύλη των μαθημάτων: https://mst.hmu.gr/katataktiries-exetaseis-ptychioychon-akadimaikoy-etoys-2026-2027/

Β. Απόφοιτοι Σ.Α.Ε.Κ. (Ι.Ε.Κ.) καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας. Δικαιολογητικά

Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (χορηγείται και από τη Γραμματεία)

(σύνδεσμος λήψης: https://mst.hmu.gr/wp-content/uploads/2025/11/ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_Β.docx)

Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 3 της 46935/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 2031/Β’/21-04-2022) Υ.Α., οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο ΙΕΚ είναι απαραιτήτως κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Το ποσοστό κατάταξης για τους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ. (Ι.Ε.Κ.) καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας ανέρχεται στο 5% του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων, που για το Τμήμα μας αντιστοιχεί σε 7 θέσεις.

Η επιλογή των υποψηφίων αποφοίτων Σ.Α.Ε.Κ. (Ι.Ε.Κ.) καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας θα γίνει με εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, στα μαθήματα:

1) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,

2) Πιθανότητες και Στατιστική,

3) Εισαγωγή στην Πληροφορική του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η ύλη των μαθημάτων και οι ειδικότητες που είναι συναφείς με τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Διοίκηση, Οικονομία, Πληροφορική, Μάρκετινγκ) υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mst.hmu.gr/katataxeis-apofoiton-ton-saek-kathos-kai-toy-metalykeiakoy-etoys-taxis-mathiteias-2026-27/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026-27 (ΑΦΟΡΆ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Σ.Α.Ε.Κ. (Ι.Ε.Κ.)-ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τετάρτη 02-12-2026

Ώρα 9:00 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Αίθουσα Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους υπολογιστή τσέπης (χωρίς δυνατότητες προγραμματισμού) Πέμπτη 03-12-2026

Ώρα 09:00 Πιθανότητες και Στατιστική Αίθουσα Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους υπολογιστή τσέπης (χωρίς δυνατότητες προγραμματισμού). Θα τους διανεμηθεί Τυπολόγιο Στατιστικής Παρασκευή 04-12-2026 Ώρα 9:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική Εργαστήριο 1. Οι υπολογιστές του εργαστηρίου διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows 10, Office 2007

Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων θα πρέπει να προσκομιστεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς των.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα.

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Η επιτροπή εξετάσεων Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος Μαστοράκης Γεώργιος Λεμονάκης Χρήστος Περακάκης Εμμανουήλ Βασιλειάδης Γεώργιος Φανουργιάκης Ιωάννης Μαρκάκη Μαρία Eισηγητές -Επιτηρητές Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Λεμονάκης Χρήστος Πιθανότητες και Στατιστική: Δημοτίκαλης Ιωάννης Εισαγωγή στην Πληροφορική: Μαστοράκης Γεώργιος

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (Α’ 191) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%,

έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.