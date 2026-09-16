Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκε κοινός Αγιασμός των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, σε κλίμα ενότητας, συνεργασίας και αισιοδοξίας.

Την ακολουθία του Αγιασμού τέλεσε ο πατήρ Γεώργιος Τζάβλας, ο οποίος υπηρετεί παράλληλα και ως εκπαιδευτικός, μεταφέροντας τις ευχές του για υγεία, δύναμη και δημιουργική πορεία σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς και σύσσωμο το προσωπικό των δύο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Γεώργιος Μαμάκης, και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης. Οι δύο Διευθυντές ευχήθηκαν σε όλους και όλες καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, υπομονή και δύναμη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο Διευθύνσεων και όλων των στελεχών της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του Νομού Λασιθίου.

Η κοινή αυτή εκδήλωση ανέδειξε το πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας που χαρακτηρίζει τις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και τη διαρκή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου εύχεται στους/στις μαθητές/τριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα μια καλή, ασφαλή, δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά, γεμάτη γνώση, πρόοδο και επιτυχίες.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου