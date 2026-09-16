Μια σημαντική ερευνητική εργασία στον τομέα της γυναικολογίας, με τη συμμετοχή του Χειρουργού Γυναικολόγου-Μαιευτήρα της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Μαρίνου Νικολάου, δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cancers.

Πρόκειται για τη μελέτη PAPILOBS-GR, μια πολυκεντρική, προοπτική και μελέτη παρατήρησης πραγματικών συνθηκών κλινικής πρακτικής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 45 δημόσια και ιδιωτικά γυναικολογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και συμπεριέλαβε συνολικά 524 γυναίκες.

Η επιστημονική εργασία δημοσιεύθηκε στις 25 Αυγούστου και εξετάζει τη διαχείριση χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, που συνδέονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, τον γνωστό HPV.

Η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας, με επιστήμονες από πανεπιστημιακές, νοσοκομειακές και άλλες δομές υγείας σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, αποτυπώνει τον πολυκεντρικό χαρακτήρα της προσπάθειας.

Τραχηλικές αλλοιώσεις από λοίμωξη του ιού HPV

Οι χαμηλού βαθμού τραχηλικές αλλοιώσεις συχνά τίθενται υπό συστηματική ιατρική παρακολούθηση, καθώς σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων μπορούν να υποχωρήσουν χωρίς επεμβατική θεραπεία.

Ωστόσο, η επιμονή του HPV ή των κυτταρολογικών και ιστολογικών αλλοιώσεων αποτελεί αιτία ανησυχίας για πολλές γυναίκες και καθιστά σημαντική τη συνεχή επιστημονική διερεύνηση πιθανών υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Στη μελέτη αξιολογήθηκε η χρήση μη ορμονικού κολπικού gel με βάση το Coriolus versicolor, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο την υποστήριξη της αναγέννησης των ιστών και της ισορροπίας του κολπικού μικροβιώματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν, σημαντικό ποσοστό των γυναικών 72% που έλαβαν τη συγκεκριμένη παρέμβαση παρουσίασε υποχώρηση των τραχηλικών αλλοιώσεων και κάθαρση του HPV.

Τα ευρήματα καταγράφηκαν ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η ηλικία, ο εμβολιασμός έναντι του HPV ή το επίπεδο κινδύνου του τύπου του ιού. Παράλληλα, από τα δεδομένα της μελέτης προέκυψε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν έναν ουσιαστικό επιστημονικό περιορισμό: πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και, συνεπώς, τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να αποδείξουν αιτιώδη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης παρέμβασης και της υποχώρησης των αλλοιώσεων ή της κάθαρσης του HPV.

Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητά της και τον ενδεχόμενο ρόλο της στην κλινική πράξη απαιτούνται μεγαλύτερες, τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες κλινικές μελέτες.

Η σημασία της έρευνας

Ο κ. Μαρίνος Νικολάου, με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς έρευνας και της αξιολόγησης νέων θεραπευτικών και υποστηρικτικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση της φροντίδας των γυναικών με HPV και τραχηλικές αλλοιώσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη νέων επιστημονικών προσεγγίσεων, η πρόληψη, ο εμβολιασμός έναντι του HPV και ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες προστασίας της υγείας του τραχήλου της μήτρας.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ