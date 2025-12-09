Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου, ενημερώνουν ότι η ομιλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 04-12-2025 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στο Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου και αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στο χώρο του Κέντρου στις 10:00 π.μ.