Eπιτομή Λόγου κ.Κάββαλου Τίτου προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΣ 25/11/2026.

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συμπολίτες,

Όλοι μας βρισκόμαστε εδώ με έναν κοινό στόχο: την ορθολογική ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας. Γι’ αυτό ακριβώς, η επιμονή σε μια επιλογή που μπλοκάρει την επανεκκίνηση των οικοδομικών αδειών δεν ωφελεί κανέναν. Την ώρα μάλιστα που το πολεοδομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, ο νόμος είναι σε ισχύ, έχουμε ΣΧΟΟΑΠ, έχουμε ΣΥΠΟΘΑ και ο νόμος Ταγαρά ορίζει ρητά πως “ό,τι δεν κωδικοποιείται, δεν καταργείται”, οφείλουμε να δώσουμε λύσεις, όχι να δημιουργούμε αδιέξοδα.

Ας μην ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου.

Έχουμε χρέος να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, την τοπική οικονομία και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, αποτρέποντας διχασμούς και αλληλοσπαραγμούς που μόνο πίσω μπορούν να μας πάνε.

Όταν διακυβεύεται το μέλλον του δήμου μας, το να ακούμε ο ένας τον άλλον, να αναγνωρίζουμε ένα λάθος και να διορθώνουμε από κοινού την πορεία μας, δεν είναι υποχώρηση· είναι η μεγαλύτερη πράξη ευθύνης, ωριμότητας και αγάπης για τον τόπο μας.

Γιατί, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, “τὸ μὲν ἁμαρτάνειν ἀνθρώπινον, τὸ δὲ ἐμμένειν τοῖς ἁμαρτήμασιν ἀνόητον” — το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να επιμένεις όμως στα λάθη σου είναι ανόητο.

Και όπως σοφά λέει ο λαός μας, κάλλιο να γυρίσεις πίσω από τη μέση του δρόμου, παρά να πάμε όλοι μαζί στον γκρεμό.

Με βάση όλα τα παραπάνω, καταθέτουμε τα εξής τέσσερα (4) συγκεκριμένα αιτήματα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου:

Την άμεση επανεκκίνηση της έκδοσης των οικοδομικών αδειών από την ΥΔΟΜ του Δήμου μας, με εντολή και μέριμνα του Δημάρχου ως προϊσταμένου της υπηρεσίας. Την έμπρακτη και οικονομική στήριξη του Δήμου στα επόμενα δικαστικά βήματα —μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο οποίο προσφεύγω ήδη με ίδια κεφάλαια— τόσο ενώπιον των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο αγώνας αυτός γίνεται για το κοινό καλό των δημοτών μας, του Δήμου Αγίου Νικολάου και, εν τέλει, ολόκληρης της Ελλάδας μας. Την άμεση έκδοση σχετικού ψηφίσματος —κατά το παράδειγμα του Δήμου Πλατανιά— καθώς και επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας, με τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο θα δηλώνει ξεκάθαρα ότι στέκεται απέναντι σε αυτό το πολεοδομικό και κοινωνικό έγκλημα που επιχειρείται μεθοδευμένα εις βάρος των ιδιοκτητών και του τόπου μας. Την άμεση ανάληψη κοινής δράσης από τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης —ακολουθώντας το παράδειγμα των Δημάρχων της Αθήνας— πριν να είναι αργά, αξιοποιώντας το κοινό κάλεσμά μου προς όλους τους αιρετούς της Κρήτης της 17ης Νοεμβρίου.»

ΣΚΟΤΑΔΙ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

«Κατὰ τὸν δαίμονα ἑαυτοῦ»

Τίτος Κάββαλος

Εκπρόσωπος επικοινωνίας τριάντα τριών (33) ιδιοκτητών ακινήτων

Ιδιοκτήτης στο χωριό Σείσι, Τ.Κ. Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης

Email: [email protected]