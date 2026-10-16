Πέντε πράξεις που αφορούν την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, την αναβάθμιση υφιστάμενων καταλυμάτων και την αναθεώρηση αδειών μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων εκδόθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2026. Οπως αναφέρεται στο money-tourism.gr Οι τέσσερις αφορούν την Κρήτη, με επίκεντρο το Λασίθι και τα Χανιά, ενώ η πέμπτη αφορά το πεντάστερο Ikos Odisia στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών, οι πράξεις αφορούν δύο νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις της Macrame By Voulisma ΙΚΕ στο Ίστρον Καλού Χωριού, την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σύνθετου τουριστικού καταλύματος της Phaea Α.Ε. στην Πλάκα Ελούντας, τη μετατροπή υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στα Χανιά και την ενημέρωση της οικοδομικής άδειας του Ikos Odisia στην Κέρκυρα.

Δύο νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις της Macrame By Voulisma στο Ίστρον

Δύο προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών κατηγορίας 1 χορήγησε η Υπηρεσία Δόμησης Αγίου Νικολάου για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Ίστρον, στη Δημοτική Ενότητα Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και στις δύο πράξεις ως κύριος του έργου αναφέρεται η Macrame By Voulisma ΙΚΕ, με ιδιότητα μισθωτή, ενώ τη διαχείριση των αιτήσεων έχει αναλάβει η τεχνική εταιρεία Λία Μοσχοβιτάκη & Συνεργάτες, με διακριτικό τίτλο LM & Partners Ε.Ε. Η πρώτη προέγκριση, με αριθμό πράξης 2153782 και ΑΔΑ 9ΞΩ046Ψ842-Ψ9Γ, αφορά την ανέγερση κύριου τουριστικού καταλύματος με λιγότερες από 100 κλίνες, σε ακίνητο επί του τριτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, στην περιοχή Παχειά Άμμος – Ίστρον.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 1.093,89 τ.μ., ενώ η προβλεπόμενη κάλυψη του κτιρίου ανέρχεται σε 522,36 τ.μ. και η συνολική δόμηση σε 645,25 τ.μ. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου διαμορφώνεται σε 571,53 τ.μ., ο όγκος του κτιρίου άνω του εδάφους υπολογίζεται σε 2.954,97 κυβικά μέτρα και το μέγιστο ύψος σε 7,33 μέτρα.

Στην προγενέστερη βεβαίωση όρων δόμησης, που εκδόθηκε στις 8 Αυγούστου 2025 με αριθμό πράξης 1552608, το έργο περιγράφεται ως ανέγερση ξενοδοχείου πέντε αστέρων με λιγότερες από 100 κλίνες. Η δεύτερη προέγκριση, με αριθμό πράξης 2153780 και ΑΔΑ ΨΗΩΥ46Ψ842-ΨΙΘ, αφορά την ανέγερση νέου κύριου τουριστικού καταλύματος – ξενοδοχείου, επίσης στο Ίστρον. Το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται σε οικόπεδο 1.002,11 τ.μ., με κάλυψη 465,38 τ.μ. και δόμηση 583,64 τ.μ. Ο ακάλυπτος χώρος ανέρχεται σε 536,73 τ.μ., ο όγκος του κτιρίου σε 2.731,52 κυβικά μέτρα και το μέγιστο ύψος σε 7,33 μέτρα. Για το δεύτερο ακίνητο είχε εκδοθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 βεβαίωση όρων δόμησης με αριθμό πράξης 1602327, η οποία περιγράφει το έργο ως ανέγερση νέου κύριου τουριστικού καταλύματος – ξενοδοχείου.

Οι δύο προεγκρίσεις εκδόθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2026 και ισχύουν έως τις 15 Οκτωβρίου 2028. Στα σχετικά έγγραφα αναφέρονται ως απαιτούμενες εγκρίσεις εκείνες του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, καθώς και άλλες εγκρίσεις

Phaea: Προέγκριση αναθεώρησης για το σύνθετο

τουριστικό κατάλυμα στην Πλάκα Ελούντας

Στην Πλάκα της Ελούντας, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, η Phaea Α.Ε. προχωρά σε νέα αδειοδοτική διαδικασία για το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα που προβλέπεται στην περιοχή.

Η Υπηρεσία Δόμησης Αγίου Νικολάου εξέδωσε στις 15 Οκτωβρίου 2026 την πράξη 2154525, με ΑΔΑ ΡΜΘ846Ψ842-ΕΩ8, που αφορά προέγκριση της πρώτης αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας 1742437/9.1.2026.

Η αναθεώρηση αφορά τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, με μεταβολή πολεοδομικών μεγεθών, στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα της κοινής υπουργικής απόφασης 19383/23.9.2025. Ως ιδιοκτήτρια του έργου καταγράφεται η Phaea Α.Ε., ενώ ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και νόμιμη εκπρόσωπος αναφέρεται η Κωνσταντία Σμπώκου. Τη διαχείριση της αίτησης έχει αναλάβει η εταιρεία Vassilis Alexandros Poutetsis Architects and Associates ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο VAP Architects.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης που συνοδεύει την πράξη, το έργο αναπτύσσεται σε γήπεδο εμβαδού 249.401,87 τ.μ. Η συνολική κάλυψη των κτιρίων ανέρχεται σε 24.773,59 τ.μ., εκ των οποίων τα 17.331,64 τ.μ. καταγράφονται ως υφιστάμενα και τα 7.441,95 τ.μ. ως πραγματοποιούμενα. Αντίστοιχα, η συνολική δόμηση διαμορφώνεται σε 31.153,19 τ.μ., με υφιστάμενη δόμηση 22.844,33 τ.μ. και πραγματοποιούμενη 8.308,86 τ.μ. Ο συνολικός όγκος των κτιρίων άνω του εδάφους ανέρχεται σε 117.496,5 κυβικά μέτρα, από τα οποία 92.464,96 κυβικά μέτρα αφορούν υφιστάμενα κτίρια και 25.031,54 κυβικά μέτρα πραγματοποιούμενα.

Στο ιστορικό των αδειοδοτικών πράξεων περιλαμβάνεται έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), η οποία εκδόθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 για την πρώτη αναθεώρηση της άδειας. Είχε προηγηθεί, στις 31 Ιουλίου 2026, μεταγενέστερος έλεγχος οικοδομικής άδειας, ενώ στις 9 Ιανουαρίου 2026 είχε εκδοθεί η αναθεώρηση με αριθμό πράξης 1742437.

Στις προγενέστερες πράξεις περιλαμβάνονται επίσης η αρχική οικοδομική άδεια 875032 της 28ης Νοεμβρίου 2023, η αναθεώρηση 1493794 της 25ης Ιουνίου 2025 και οι πράξεις 1529441 και 1553561 του Ιουλίου και Αυγούστου 2025 αντίστοιχα.

Στο ιστορικό του έργου γίνεται αναφορά και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων Blue Palace, με προγενέστερες αναθεωρήσεις που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες σε κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο, την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων, την κατασκευή νέων εσωτερικών δρόμων, καθώς και την ενημέρωση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών. Η νέα προέγκριση έχει ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου 2028.