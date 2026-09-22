Επικαιροποιημένη ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για το 5ο Δημοτικό Σχολείο: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν σοβαρές συνέπειες. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις ότι η φωτιά δεν οφειλόταν σε ηλεκτρολογική βλάβη αλλά ενδέχεται να προκλήθηκε από προσπάθεια αγνώστων να βάλουν φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο του σχολείου, θέμα το οποίο διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής επιλήφθηκαν άμεσα του περιστατικού. Η Τεχνική Υπηρεσία προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και στις εργασίες αποκατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ασφαλής λειτουργία του σχολικού κτιρίου.

Παράλληλα, ο Δήμος θα προχωρήσει στη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας του σχολικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό της δυνατότητας εισόδου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί.

Στόχος είναι το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών εγκαταστάσεων.